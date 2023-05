Mariusz Magnuszewski trafił do Suwałk z Tauron 1. Ligi, gdzie notował świetne występy w barwach KPS Siedlce. W sezonie 2022/23 pełnił głównie rolę zmiennika Matiasa Sancheza, argentyńskiego rozgrywającego biało-niebieskich.





Zobacz także: Szczęśliwy Kraj! Klub z Radomia przedstawił nowego siatkarza

– Podpisując umowę z Mariuszem liczyliśmy na nieco większą rywalizację z Matíasem Sánchezem, który przebojem wdarł się na boiska PlusLigi i był jednym z liderów drużyny w sezonie 2022/23. Na przestrzeni minionych kilku miesięcy Mariusz spędził jednak na boisku stosunkowo niewiele czasu, pełniąc głównie rolę zmiennika przy podwójnej zmianie. Daliśmy sobie odrobinę czasu na pewne decyzje, ale na ten moment nasza współpraca dobiega końca. "Magnus" to nadal bardzo młody, a przede wszystkim pracowity zawodnik i być może zobaczymy go jeszcze kiedyś w biało-niebieskich barwach. Życzymy Mariuszowi wszystkiego co najlepsze i mocno trzymamy kciuki za jego dalszy rozwój!" – powiedział prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik.





🆕 Mariusz Magnuszewski nie będzie reprezentował Ślepska Malow Suwałki w sezonie 2023/2024 ‼️ To ostatni, wychodzący transfer przed rozpoczęciem nowego sezonu @PlusLiga_.



📎 Więcej: https://t.co/RoYgaT9tbq.



Dziękujemy Mario, za wszystko! 😍 #PlusLiga pic.twitter.com/yI28tYXi9A — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) May 6, 2023

Mariusz Magnuszewski w Ślepsku Malow Suwałki rozegrał 26 meczów, w których zdobył 2 punkty. Klub z Suwałk poinformował, że odejście rozgrywającego to ostatnie rozstanie po obecnym sezonie PlusLigi.

RM, Polsat Sport, slepsksuwalki.pl