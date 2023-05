EBL: Wpadka mistrzów Polski! Niespodziewana porażka na własnym parkiecie

Lepiej w to spotkanie weszli goście - po akcjach Jeana Salumu i Dariousa Motena prowadzili 8:3. Dość szybko do remisu doprowadzał jednak Ivan Ramljak. Sopocianie nie poddawali się, a po kolejnym rzucie Salumu i zagraniu 2+1 Wesa Gordona mieli nawet 11 punktów przewagi! To nie był koniec, bo po zagraniu Strahinji Jovanovicia wzrosła ona do 16 punktów. W końcówce trójki dołożyli Michał Kolenda oraz Andrzej Pluta i po 10 minutach było 14:34!

W drugiej kwarcie wrocławianom udawało się zbliżyć na 12 punktów dzięki akcjom Jeremiah Martina oraz później na 11 po rzutach Vasy Pusicy. Strahinja Jovanović trafiał z dystansu, ale po kolejnym rzucie Martina różnica zmalała do zaledwie ośmiu punktów. Rolands Freimanis ustalił wynik po pierwszej połowie na 41:51.

W trzeciej kwarcie obie drużyny wymieniały się trójkami, ale to była dobra sytuacja dla ekipy trenera Żana Tabaka, która utrzymywała przewagę. Po późniejszym trafieniu Jarosława Zyskowskiego wynosiła ona już 16 punktów! Gospodarze starali się być blisko, ale wydawało się, że to przyjezdni mieli wszystko pod kontrolą, w ważnym momentach rzucali Andrzej Pluta czy Jean Salumu. Po 30 minutach było 64:74.

W kolejnej części meczu po akcjach DJ Mitchella zespół trenera Ertugrula Erdogana przegrywał tylko pięcioma punktami. WKS Śląsk ciągle był blisko, ale po późniejszej kolejnej trójce Strahinji Jovanovicia różnica wynosiła nawet 10 punktów! W samej końcówce Trefl zachował więcej zimnej krwi, a dodatkowo ważnym graczem był Zyskowski. Ostatecznie ekipa z Sopotu zwyciężyła 95:87.

Jarosław Zyskowski był najlepszym strzelcem gości z 22 punktami i 3 zbiórkami. Vasa Pusica rzucił 22 punkty dla gospodarzy.

Mecz nr 3 w czwartek o godz. 20:00. Transmisja w Polsacie Sport News.

WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 87:95 (14:34, 27:17, 22:23, 24:21)

Śląsk Wrocław: Vasa Pusica 22, Jeremiah Martin 21, Jakub Nizoł 12, Łukasz Kolenda 7, Donovan Mitchell 7, Ivan Ramljak 5, Artsiom Parachouski 5, Aleksander Dziewa 4, Daniel Gołębiowski 4, Jakub Karolak 0, Justin Bibbs 0;

Trefl Sopot: Jarosław Zyskowski 22, Strahinja Jovanovic 20, Jean Salumu 15, Darious Moten 11, Wesley Gordon 7, Andrzej Pluta 6, Michał Kolenda 5, Rolands Freimanis 5, Ivica Radic 4, Błażej Kulikowski 0.

