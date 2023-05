Nadszedł czas na ostatnie, piąte starcie ćwierćfinałowe pomiędzy Realem Madryt a Partizanem Mozzart Bet Belgrad. "Królewscy" zdołali w poprzednim meczu wyrównać wynik serii, tym samym wracając do walki o Final Four. Czy uda im się wygrać raz jeszcze? Transmisja meczu Real Madryt – Partizan Mozzart Bet Belgrad w Polsacie Sport News, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.