Liga Mistrzów: AC Milan - Inter Mediolan. Skrót meczu
AC Milan - Inter Mediolan 0:2. Skrót meczu
AC Milan - Inter Mediolan 0:1. Gol Edina Dżeko
AC Milan - Inter Mediolan 0:2. Gol Henrikha Mkhitaryana
Piłkarze Interu Mediolan zrobili duży krok w kierunku awansu do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym pokonali AC Milan 2:0. Zobaczcie skrót meczu AC Milan - Inter Mediolan.
AC Milan - Inter Mediolan 0:2 (0:2)
Bramki: Dżeko 8, Mychitarian 11
AC Milan: Mike Maignan - Davide Calabria (82. Pierre Kalulu), Simon Kjaer (59. Malick Thiaw), Fikayo Tomori, Theo Hernandez - Rade Krunić, Sandro Tonali - Alexis Saelemaekers (59. Divock Origi), Ismael Bennacer (18. Junior Messias), Brahim Diaz (82. Tommaso Pobega) - Olivier Giroud
Inter Mediolan: Andre Onana - Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Henrich Mychitarian (62. Marcelo Brozović), Hakan Calhanoglu (78. Roberto Gagliardini), Nicolo Barella, Federico Dimarco (70. Stefan de Vrij) - Lautaro Martinez (77. Joaquin Correa), Edin Dżeko (70. Romelu Lukaku)
Żółte kartki: Krunić, Tomori - Mychitarian
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