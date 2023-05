Rozstrzygnęła się przyszłość Nowakowskiego

Co ciekawe, informacja klubu o pozostaniu Nowakowskiego w Lublinie przypadła na urodziny byłego młodzieżowego reprezentanta Polski, który 17 maja skończył 29 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda polskiej siatkówki chciałaby wrócić na boisko. "Ciągnie mnie do gry"

Mierzący 202 cm wzrostu środkowy zaczynał karierę w Chemiku Bydgoszcz, a następnie przeniósł się do SMS-u PZPS Spała. W 2013 roku rozpoczęła się jego kariera seniorska jako zawodnik Transferu Bydgoszcz. Nad Brdą występował do 2017 roku. Został wówczas siatkarzem Onico Warszawa. W stolicy spędził dwa lata i zdobył wicemistrzostwo Polski, a następnie przeniósł się na dwa kolejne sezony do GKS-u Katowice.

W 2021 roku podpisał kontrakt z ówczesnym beniaminkiem PlusLigi - LUK-iem Lublin. W minionym sezonie zajął z zespołem dziesiąte miejsce. Wiadomo już, że kolejny rok spędzi w klubie ze wschodniej Polski.