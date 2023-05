Czas na ostatnie rozstrzygnięcie sezonu 2022/2023 w kobiecej siatkówce klubowej! W sobotę VakifBank SK Stambuł i Eczacibasi Dynavit Stambuł zmierzą się w wielkim finale siatkarskiej Ligi Mistrzyń rozgrywanym w Turynie. Która drużyna wzniesie to najważniejsze klubowe trofeum? Transmisja meczu VakifBank SK Stambuł - Eczacibasi Dynavit Stambuł w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Bieżący sezon Champions League jest naprawdę wyjątkowy. Nie często zdarza się, aby do finału tych rozgrywek awansowały dwie drużyny z tego samego kraju. W XXI wieku ta sztuka udała się tylko trzy razy… włoskim zespołom. VakifBank SK Stambuł i Eczacibasi Dynavit Stambuł nie tylko dołączyły do tego grona, ale również podniosły poprzeczkę innym drużynom, gdyż po raz pierwszy w historii do finału awansowały dwa zespoły z tego samego miasta.

W Turynie siatkarki VakifBanku będą bronić mistrzowskiego tytułu, który wywalczyły przed rokiem, pokonując włoską ekipę Imoco Volley Conegliano 3:1. W tym roku droga do finału drużyny trenera Giovanniego Guidettiego była jednak trudniejsza. Po zajęciu drugiego miejsca w fazie grupowej, Turczynki musiały rozegrać dodatkowe spotkania w fazie play-off. Tam zmierzyły się z zespołem ŁKS Commercecon Łódź, dwukrotnie wygrywając bez starty seta, a następnie w ćwierćfinale odprawiły drużynę Vero Volley Mediolan (3:0 i 3:2). W półfinale przeciwnikiem VakifBanku były ich rodaczki – drużyna Fenerbahce Stambuł. Pierwszy mecz nie poszedł po myśli siatkarek trenera Guidettiego, które przegrały 0:3. Mimo to, udało im się odwrócić losy rywalizacji, zwyciężając drugie spotkanie 3:0 i złotego seta 15:12.

Z kolei ekipa Eczacibasi Dynavit Stambuł wygrywając rozgrywki grupowe, zapewniła sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, gdzie dwukrotnie pokonała Developres Rzeszów. W półfinale przeciwniczkami Eczacibasi była włoska drużyna Igor Gorgonzola Novara. W pierwszym spotkaniu Turczynki musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając 2:3, ale w rewanżu to one okazały się lepsze, przypieczętowując swój awans do wielkiego finału zwycięstwem 3:0. Zawodniczki trenera Ferhata Akbasa w finale zameldowały się po raz pierwszy od sezonu 2014/2015, kiedy to sięgnęły po trofeum Ligi Mistrzyń.

Transmisja meczu VakifBank SK Stambuł - Eczacibasi Dynavit Stambuł w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:15.

OL, Polsat Sport