Za nami 32. kolejka Fortuna 1 Ligi. Jesteśmy coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć. Czas więc podsumować to, co działo się na pierwszoligowych boiskach od piątku do poniedziałku. Transmisja Magazynu Fortuna 1 Liga w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:30.