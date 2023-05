Trener ŁKS Łódź studzi nastroje. "Gratulacje są przedwczesne"

Tylko jednego punktu brakuje ŁKS Łódź do przypieczętowania awansu do PKO BP Ekstraklasy. - Gratulacje awansu są przedwczesne. Wciąż jest to jeden krok, który musimy postawić - podkreślił trener łodzian Kazimierz Moskal po niedzielnej wygranej z Resovią Rzeszów 2:1.