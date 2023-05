Żeglarze Politechniki Gdańskiej odliczają do dziesięciu

Kurs na Wilkasy koło Giżycka tradycyjnie tradycyjnie już obiorą uczestnicy Akademickich Mistrzostw Polski w klasie omega. W zawodach zobaczymy blisko 100 jachtów z 38 uczelni, a łącznie w imprezie weźmie udział blisko 330 osób. Jest to najwyższa frekwencja w ostatnich kilku latach. Dla porównania rok temu na akwenie podziwiać można było 89 jachtów.

Pierwszego dnia załogi ścigać będą się w eliminacjach podzieleni na floty A i B. Najlepsze jachty awansują do finałów rozgrywanych we „flocie złotej”, a o dalsze lokaty walczyć będzie można we „flocie srebrnej”. Do zdobycia są medale w klasyfikacji generalnej, ale też w typach uczelni.



Jeśli warunki dopiszą to planowanych jest rozegranie łącznie 17 wyścigów. Wszystko zależy od pogody i wiatru, który w tej dyscyplinie często rozdaje karty. W zeszłym roku udało się rozegrać 11 wyścigów, w tym dwa ostatniego dnia zawodów.



W Wilkasach tytułu Akademickiego Mistrza Polski w klasyfikacji sterników bronił będzie Kacper Paszek z AWFiS Gdańsk, który przed rokiem o punkt wyprzedził Aleksandra Michalskiego z Politechniki Gdańskiej. Utalentowany żeglarz i brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów z 2022 roku w klasie 470, przerwał zwycięską serię Inżynierów w klasyfikacji sterników.



Swoje miejsce w historii regat chcą zapisać wielkimi literami żeglarze Politechniki Gdańskiej, którzy liczą na dziesiąta wygraną z rzędu w klasyfikacji uczelni. Ich doskonała seria trwa aż do 2014 roku i mało kto wyobraża sobie inny scenariusz niż ponowny triumf. Jednak rywale nie śpią. Pięć załóg wystawił Uniwersytet Warszawski, a po cztery Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.



- Niestety w tym roku kontuzji uniemożliwiającej start doznał nasz przyjaciel Janek, co mocno utrudni nam walkę o najwyższe stopnie podium w klasyfikacji sterników. Jednak co do wyniku w klasyfikacji drużynowej to jesteśmy spokojni. Mocnymi faworytami będzie załoga Patryka Kosmalskiego, Tomka Lewandowskiego i Karoliny Żurek! Jeżeli okoliczności nie pozwolą nam na równą walkę z czołówką, to zrobimy wszystko żeby pomóc naszym młodszym kolegom w walce o złoto – powiedział Aleksander Michalski z Politechniki Gdańskiej.



Początek rywalizacji we wtorek 23 maja o godzinie 9. W czwartek wyścigi zakończyć mają się do południa. Ceremonia wręczenia dekoracji zaplanowana jest na godzinę 15.



Podczas AMP po raz pierwszy przyznane zostaną memoriałowe nagrody dla najlepszych sterników. Organizatorzy chcą w ten sposób upamiętnić postać wybitnego żeglarza AZS Warszawa, Juliusza Sieradzkiego, który wielokrotnie wygrywał mistrzostwa Polski i brał udział w igrzyskach olimpijskich. To on stworzył „omegi”, które do dziś są jedną z bardziej popularnych klas jachtów żaglowych i na których ścigać się będą uczestnicy AMP.



Organizatorem wydarzenia jest AZS Warszawa. Partnerami jest Ośrodek AZS Wilkasy, Helly Hansen, Yamaha, MOPR, UP Wind i Polski Związek Żeglarski. Projekt Akademickich Mistrzostw Polski wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZU.



Lista uczelni:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Uniwersytet Gdański

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Politechnika Śląska Gliwice

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Łódzka

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politechnika Gdańska

Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Politechnika Śląska w Gliwicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Morski w Gdyni

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Politechnika Rzeszowska

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Opolska

Informacja prasowa