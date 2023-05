Gwiazdor chce odejść z Barcelony już po roku. Nie odpowiada mu rola w klubie

Kounde trafił do Barcelony w letnim okienku transferowym, podobnie jak Robert Lewandowski. Barcelona zapłaciła za francuskiego obrońcę Sevilli 50 milionów euro. Kounde z miejsca trafił do pierwszego składu, gdzie zadomowił się na dobre i był jedną z podpór defensywy Blaugrany.

Według hiszpańskich dziennikarzy Kounde miał jednak występować w Barcelonie na pozycji środkowego obrońcy, co władze klubu obiecywały mu przy okazji transferu. Tymczasem większość sezonu Francuz spędził na prawej stronie defensywy. Na środku pojawiał się wtedy, kiedy problemy zdrowotne lub kartkowe mieli Ronald Araujo czy Andreas Christensen. Rola w zespole Xaviego nie spodobała się samemu Kounde.

Dlatego defensor miał już poinformować władze klubu i sztab trenerski, że w kolejnym sezonie nie chce grać na boku defensywy. Kounde jest otwarty na transfer do innego klubu, jeśli Xavi nie pójdzie mu na rękę.

Confirmamos. Run run de Jules para no seguir en el Barça #mercato



Lo comentamoshttps://t.co/3KVGW54way https://t.co/0m40ytgWWQ — Gerard Romero (@gerardromero) May 23, 2023

W związku z tym możliwe jest odejście Francuza z klubu już po niespełna roku obecności w Katalonii. FC Barcelona wycenia obrońcę na 80-90 milionów euro, co nie byłoby z pewnością zaporową ceną dla drużyn z Premier League.

O transferze do ligi angielskiej mówiło się już latem 2022 roku, kiedy Kounde był w orbicie zainteresowań Chelsea. Wtedy reprezentanta Francji do Londynu chciał sprowadzić Thomas Tuchel, który widział jednak zawodnika w roli... bocznego obrońcy. To miało odstraszyć Kounde od przenosin do stolicy Anglii.

Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy o odejściu Kounde nie chce słyszeć Xavi, który jest zadowolony z postawy Francuza w kończącym się sezonie. Dlatego urodzony w Paryżu zawodnik może dostać więcej minut na środku defensywy od początku kolejnej kampanii.

