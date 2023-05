Reprezentacja Polski do lat 17 przegrała z Walią 0:3 w trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Tym samym podopieczni Marcina Włodarskiego zakończyli pierwszą część imprezy z dwoma zwycięstwami na koncie.

Polacy znakomicie radzili sobie podczas europejskiego czempionatu w pierwszych dwóch kolejkach. W meczach z Węgrami i Irlandią odnieśli dwa zwycięstwa i w obu zdobyli po pięć bramek. Już przed spotkaniem z Walijczykami, którzy mieli na koncie 0 punktów, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej.

Szkoleniowiec Polaków Marcin Włodarski korzystając z okoliczności, dokonał aż 9 zmian w wyjściowej jedenastce. Nie zmieniło to jednak sposobu gry biało-czerwonych. Pierwszą groźną sytuację do strzelenia gola miał zawodnik, który pozostał w składzie, czyli Filip Wolski, ale trafił tylko w poprzeczkę. W odpowiedzi w 31. minucie Walijczycy mogli trafić do siatki po dekoncentracji polskiej obrony, ale Polacy w porę naprawili błąd. Nasi gracze pierwszą połowę mogli zakończyć z przytupem, ale tym razem w poprzeczkę z rzutu wolnego trafił Daniel Mikołajewski.

Zaraz po przerwie na murawie pojawili się czterej podstawowi gracze naszej kadry: Borys, Krzyżanowski, Sznaucner oraz Kolanko. Na boisku nie zrobiło się jednak ciekawiej, a pierwszą groźną sytuację nasi zawodnicy stworzyli w 74. minucie. Po strzale Kolanki i interwencji bramkarza rywali mieliśmy rzut rożny, a po nim powstało ogromne zamieszanie, w którym biało-czerwonym nie udało się wcisnąć piłki do siatki.

Walijczycy w 82. minucie wyprowadzili zaś decydujący cios. Aktywny w tym spotkaniu Frederick Issaka dośrodkował z prawej strony boiska, a wbiegający w pole karne Gabriele Biancheri wpakował futbolówkę do siatki. Była to pierwsza bramka ekipy z Wysp Brytyjskich w turnieju. Drugą zdobyli 6 minut później po indywidualnej akcji Iwana Morgana, który ustalił również wynik meczu na 3:0 w doliczonym czasie. Walijczycy pożegnali się więc z imprezą z przytupem, ale to Polacy grają w niej dalej.

Rywala w ćwierćfinale nasi gracze poznają w środę. Będzie to na pewno drużyna, która zajmie drugie miejsce w grupie B. W meczu ćwierćfinałowym nie zagra na pewno Filip Rejczyk, który w spotkaniu z Walią obejrzał drugą żółtą kartkę w fazie grupowej ME.

Polska - Walia 0:3 (0:0)

Bramki: Biancheri (82'), Morgan (88'), Morgan (90+2')

Polska: Axel Holewiński - Piotr Kowalik, Nico Adamczyk, Michał Gurgul - Filip Wolski (57, Krzysztof Kolanko), Igor Brzyski, Szymon Kądziołka (46, Karol Borys), Filip Rejczyk (46, Maksymilian Sznaucner), Krzysztof Kurowski (46, Jakub Krzyżanowski) - Oskar Tomczyk (70, Mike Huras), Daniel Mikołajewski.

Walia: Luke Armstrong - Rhys Thomas, Brayden Clarke, Dylan Lawlor (70, Alyas Debono), Luey Giles, Joshua Beecher - Jacob Cook (60, Iwan Morgan), Charlie Crew, Joseph Andrews (61, Alfie Tuck) - Gabriele Biancheri (86, Cody Twose), Frederick Issaka (87, Joseph Hatch).

psl, Polsat Sport