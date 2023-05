Przed tygodniem Jagiellonia zremisowała u siebie z Cracovią Kraków i ten punkt sprawił, że przed ostatnią kolejką ekstraklasy klub z Białegostoku nie musi martwić się o utrzymanie. Zajmuje w tabeli 12. miejsce z dorobkiem 41 punktów, od strefy spadkowej dzielą go cztery.

Lech jest w tabeli trzeci; nie ma szans na wyprzedzenie Legii, ale tylko punkt traci do niego Pogoń Szczecin, która nie rezygnuje z walki o podium.

Siemieniec przyznaje, że skuteczna obrona przed spadkiem sprawiła, że "w głowach jest inaczej". "Nie ma co ukrywać, w ostatnim czasie na zespole, klubie, trenerach ciążyła duża presja, więc teraz dużo łatwiej podchodzi się do takiego meczu (jak z Lechem - PAP). Spadek z ligi nam nie grozi, ale czeka nas wielki mecz, na trybunach zasiądzie wielu kibiców Lecha" - mówił w czwartek na konferencji prasowej przed wyjazdem do Poznania.

Zapewnił, że piłkarze nastawieni są na walkę o punkty. "Do Poznania jedziemy z czystą głową, a naszym celem będzie wygrana" - powiedział. "My nie możemy co mecz zmieniać naszego spojrzenia na futbol. Jedziemy do stolicy Wielkopolski pokazać siebie i swoją Jagiellonię. Oczywiście nasze plany weryfikuje boisko, ale musimy konsekwentnie iść w jedną stronę. Wiemy, z kim się mierzymy, że to jest silna drużyna, ale pojedziemy tam bez kompleksów i zagrać o swoje" - przekonywał Siemieniec.

"Na pewno nie chcę dopuścić do sytuacji, kiedy przed meczem z Lechem nasze głowy pouciekają już na urlopy, czy do letnich transferów" - dodał 31-letni szkoleniowiec, który - gdy podjął się zadania utrzymania Jagiellonii dostał zapewnienie władz klubu, że poprowadzi Jagiellonię w kolejnym sezonie. Mówił dziennikarzom, że na razie sztab szkoleniowy skupia się na sobotnim meczu, a rozmowy o konstrukcji kadry na nowy sezon są jeszcze przed nim.

Kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk również zapewnia, że nie ma jeszcze mowy o rozluźnieniu. "Mecze w Poznaniu należą do najlepszych, fajny stadion, świetna atmosfera. Lecha nie można lekceważyć, ale nie można się go też bać" - mówił piłkarz, który z Cracovią zaliczył mecz numer trzysta w barwach Jagiellonii.

Na razie nie wiadomo, czy w Poznaniu zagra serbski bramkarz Zlatan Alomerovic, który w meczu z Cracovią doznał bolesnego stłuczenia uda i po przerwie już nie wyszedł na boisko. Normalnie trenuje już młodzieżowiec Miłosz Matysik, który w tym samym starciu we własnym polu karnym też wtedy doznał kontuzji i nie dokończył meczu. Do gry wraca portugalski pomocnik Nene, który pauzował przez dwa mecze za nadmiar żółtych kartek.

Relacja i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.