Polski klub siatkarski uczci pamięć zmarłego trenera

Trener Michał Cichy był jednym z założycieli Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska. Zaczynał od niewielkiej grupy siatkarek z rocznika 1995, powoli odbudowując szkolenie młodzieży w klubie. Od 2010 roku pełnił również funkcję drugiego trenera drużyny seniorek, która awansowała do II ligi. W połowie kolejnego sezonu został pierwszym trenerem i prowadził zespół przez kolejne dwa i pół roku, kończąc swoją pracę wywalczonym awansem do I ligi. Po awansie ŁKS Commercecon do ekstraklasy w 2016 roku został statystykiem zespołu, poświęcając swój czas analitycznemu spojrzeniu na siatkówkę.

Zobacz także: Siatkarki ŁKS zadedykowały mistrzostwo zmarłemu trenerowi. "Byłeś z nami od początku"

W styczniu 2022 roku ponownie objął funkcję pierwszego trenera seniorskiej drużyny, tym razem już w ekstraklasie. Sezon zakończył wraz z drużyną na trzecim miejscu, wieszając po ostatnim meczu na swojej szyi brązowy medal mistrzostw Polski. Jak powtarzał wtedy – najcenniejszy w jego życiu, bo zdobyty jako pierwszy trener zespołu seniorek i to w klubie, któremu poświęcił kilkanaście lat swojej pracy.

Zdobyty w sezonie 2022/23 złoty medal mistrzostw Polski ŁKS Commercecon Łódź dedykuje trenerowi Michałowi Cichemu. Jego wieloletnia praca niewątpliwie przyczyniła się do tego, że Łódzkie Wiewióry są obecnie czołową drużyną polskiej ekstraklasy.

Aby upamiętnić przedwcześnie zmarłego szkoleniowca, klub zorganizuje I Międzynarodowy Memoriał Michała Cichego. Turniej odbędzie się w dniach 8–10 września w Sport Arenie im. Józefa "Ziuny" Żylińskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

Uczestnicy Memoriału:

mistrz Polski 2022/2023 – ŁKS Commercecon Łódź

brązowy medalista mistrzostw Polski 2022/2023 – Grot Budowlani Łódź

wicemistrz Niemiec 2022/2023, uczestnik Ligi Mistrzyń – SC Potsdam.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, która z drużyn uzupełni stawkę czterech uczestników I Międzynarodowego Memoriału Michała Cichego.

RM, Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl