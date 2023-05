Sensacja w Derbach Śląska! Zwycięstwo po golu w doliczonym czasie

GKS już od początku spotkania dominował na boisku. Piłkarze klubu z Katowic częściej mieli kontrolę nad grą, a także byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji. Postawa podopiecznych Rafała Góraka przyniosła efekty w 30. minucie. Gospodarze wyprowadzili składną akcję ofensywną, którą skutecznie zakończył Sebastian Bergier.

Ruch przed końcem pierwszej połowy próbował doprowadzić do wyrównania, ale GKS był zbyt dobrze zorganizowany w defensywie. Przez to zawodnicy chorzowskiego zespołu schodzili na przerwę, przegrywając 0:1.

Jarosław Skrobacz na początku drugiej połowy postanowił przeprowadzić trzy zmiany, które miały dać impuls jego podopiecznym do bardziej ofensywnej gry. Na murawie pojawili się Łukasz Moneta, Jakub Witek oraz Tomasz Foszmańczyk. Działanie szkoleniowca przyniosło zamierzony efekt, ponieważ w 74. minucie goście strzelili swojego jedynego gola w tym spotkaniu. Na listę strzelców wpisał się Daniel Szczepan, który przelobował Patryka Szczukę.

Radość Ruchu nie trwała jednak zbyt długo. W doliczonym czasie gry Adrian Błąd dośrodkował w pole karne rywali, a bramkę na wagę zwycięstwa w Derbach Śląska zdobył Dominik Kościelniak.

Mimo tej porażki Ruch nadal plasuje się na drugim miejscu w ligowej tabeli z czterema punktami straty do ekipy ŁKS Łódź. Warto przypomnieć, że zespół z Chorzowa nie jest jeszcze pewny bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. O fotel wicelidera Fortuna 1 Ligi walczą jeszcze Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Kraków. Jeżeli "Biała Gwiazda" wygra swoje niedzielne starcie z Zagłębiem Sosnowiec, to wskoczy na drugie miejsce w tabeli.

GKS Katowice - Ruch Chorzów 2:1 (1:0)

Bramki: Sebastian Bergier 30, Dominik Kościelniak 90+2 - Daniel Szczepan 74