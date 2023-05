Zaskakująca informacja! Były trener siatkarzy Jastrzębskiego Węgla zastąpi Stefano Lavariniego

Stefano Lavarini rozstał się z drużyną Igor Gorgonzola Novara, a na ogłoszenie jego następcy nie trzeba było długo czekać. Nowym szkoleniowcem siatkarek z Novary został niespodziewanie Lorenzo Bernardi. To legenda włoskiej siatkówki, dwukrotny mistrz świata, ale do tej pory znany z prowadzenia męskich drużyn, m.in. Jastrzębskiego Węgla.

Lorenzo Bernardi (rocznik 1968) jest uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy XX wieku. W swej karierze wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza świata (1990, 1994), dwa złote medale mistrzostw Europy oraz srebro igrzysk olimpijskich Atlanta 1996. Czterokrotnie triumfował w Pucharze/Lidze Mistrzów.

Karierę trenerską rozpoczął w 2009 roku. Pracował w Pallavolo Padwa, prowadził też włoską kadrę B. W latach 2010–14 był trenerem siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Kolejne kluby prowadzone przez Bernardiego to Halkbank Ankara (2014–16), Sir Safety Perugia (2016–19) oraz Gas Sales Bluenergy Piacenza (2020–22).

Praca z drużyną Igor Gorgonzola Novara to jego pierwsza przygoda w kobiecej siatkówce. Zastąpił na tym stanowisku Stefano Lavariniego. Bernardi podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

– Po rozstaniu ze Stefano zdecydowaliśmy się kontynuować trwającą odnowę, wybierając trenera, który wprowadzi innowacje, ale który ma już jednocześnie odpowiednie doświadczenie na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nie raz zdarzało się, że trenerzy przechodzili z siatkówki męskiej do kobiecej, wnosząc coś nowego i jednocześnie szybko dostosowując się do naszego świata. Pamiętam Lorenzo jako zawodnika w jednym sezonie, kiedy pracowałem w Montichiari. Już wtedy był trenerem na boisku i poza nim i myślę, że może dobrze pasować do naszego projektu sportowego. Projektu, dla którego okazał wielki entuzjazm. To, w połączeniu z jego niepodważalną charyzmą, stanowi moim zdaniem doskonałą podstawę do zbudowania czegoś ważnego. Negocjacje z Lorenzo były szybkie i proste – powiedział dyrektor generalny klubu Enrico Marchioni.

RM, Polsat Sport