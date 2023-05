Zmiana na rozegraniu! Rozstanie w ekipie siatkarskiego mistrza Polski

Przed dołączeniem do ŁKS Commercecon Angelika Gajer grała m.in. w Uni Opole i WTS Solna Wieliczka. W sezonie 2021/2022 w rozgrywkach Tauron Ligi zagrała w 16 meczach, zaś w minionych rozgrywkach wystąpiła w 29 spotkaniach.

Trener Alessandro Chiappini nie wahał się wprowadzać jej na boisko w trudnych momentach. Często zaskakiwała przeciwniczki trudną zagrywką oraz nieszablonowymi rozwiązaniami na rozegraniu. Bardzo ważną rolę odegrała w drugim meczu finałowym, odmieniając losy spotkania.

– Wniosła do naszej gry jakąś niesamowitą energię, którą nas wszystkie zaraziła – podkreśliła Valentina Diouf.

Gajer rozstaje się z Łódzkimi Wiewiórami jako dwukrotna medalistka Tauron Ligi. Jak smakuje rozgrywającej złoty medal mistrzostw Polski?

– Szczerze to ciężko jest opisać jak tak naprawdę smakuje złoty medal mistrzostw Polski i emocje, które towarzyszyły i towarzyszą, kiedy to się stało. Jest to coś niesamowitego, niezapomnianego i dającego ogromny powód do dumy. Jednak nadal chyba trudno jest mi uwierzyć w to, że naprawdę go mam i już na zawsze zostanie ze mną – przyznała siatkarka.

O osobach, które są pełne energii, mówi się, że są żywym srebrem. Tymczasem ta Wiewióra to prawdziwe złoto!



Endżi dziękujemy za wiele pięknych chwil i dwa medale mistrzostw Polski!https://t.co/4WiPuV88Yn — ŁKS Commercecon Łódź (@LKS_Commercecon) May 27, 2023

– Codziennie, gdy na niego patrzę, przypomina mi jak ciężką drogę przeszliśmy, ile przeciwności losu spotkaliśmy w międzyczasie, ile wylanego potu i łez nas to kosztowało. A przede wszystkim zdrowia i kontuzji dwóch kluczowych zawodniczek, żeby móc na koniec cieszyć się z tego medalu. Ale też przypomina mi moją ciężką pracę, wszystkie wyrzeczenia i poświęcenia, żeby dzisiaj móc być w tym miejscu, w którym się znajduję i należeć do grona wyróżnionych osób, które taki tytuł posiadają. Dlatego tak ciężko jest te wszystkie uczucia i emocje opisać, bo tego naprawdę nie da się zrobić. Jest to spełnienie moich marzeń, za co jestem ogromnie wdzięczna – dodała.

RM, Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl