Reprezentacja Polski do lat 17 przegrała w półfinale mistrzostw Europy z Niemcami 3:5. Spotkanie było bardzo wyrównane, przez jego większość obie drużyny wymieniały ciosy. Już sam awans do 1/2 finału zapewnił Polakom grę na mistrzostwach świata.

Polska fantastycznie zaczęła turniej rozgrywany na Węgrzech. W pierwszym meczu Biało-czerwoni pokonali Irlandię 5:1. W drugim zaś zwyciężyli z gospodarzami 5:3. 10 strzelonych goli w dwóch meczach i odważna, ofensywna gra zwiastowały, że Polacy mogą zajść daleko w tym turnieju.

Na koniec grupowych zmagań selekcjoner Marcin Włodarski dał szanse zmiennikom i nasi piłkarze przegrali 0:3 z Walią. W ćwierćfinale Polska trafiła na Serbów. Wynik 3:2 nie oddaje przewagi, jaką mieli w tym spotkaniu Polacy. Bohaterem został Filip Rejczyk, który w 89. minucie pięknym strzałem z rzutu wolnego przesądził o ostatecznym rezultacie.

Niemcy w grupie nie mieli sobie równych. Wygrali kolejno z Portugalią 4:0, Francją 3:1 i Szkocją 3:0. Problemy nasi zachodni sąsiedzi mieli w kolejnej fazie, kiedy to dopiero po rzutach karnych odprawili Szwajcarów.

Początek meczu to ataki Niemców, jednak to Polacy pierwsi wyszli na prowadzenie. Świetną, zespołową akcję na gola zamienił Daniel Mikołajewski. Po kwadransie mogło być już 2:0, ale tym razem strzelec pierwszego gola fatalnie spudłował.

W 22. minucie Max Moerstedt doprowadził do wyrównania, jednak radość Niemców nie trwała zbyt długo. Znowu kombinacyjna akcja Biało-czerwonych, asysta Mikołajewskiego piętką i bramka Karola Borysa. Do przerwy prowadziliśmy 2:1.

Mecz toczony był w bardzo dobrym tempie. Niemcy ruszyli do odrabiania strat. W jednej akcji zaliczyli poprzeczkę i słupek, ale piłka do siatki wpadła dopiero po chwili. Paris Brunner główką posłał piłkę do bramki Miłosza Piekutowskiego.

W 65. minucie Niemcy wyszli na prowadzenie po golu Charlesa Herrmanna, ale już 180 sekund później mieliśmy 3:3 po golu Filipa Wolskiego. Trafienie polskiego pomocnika to bez wątpienia ozdoba tego spotkania - potężne uderzenie po długim słupku.

W 79. minucie znowu rywale wyszli na prowadzenie, trzeci raz w tym meczu zdobywając bramkę głową. Tym razem na listę strzelców wpisał się Assan Ouedraogo. Wynik ustalił Robert Ramsak. Ostatecznie Polska przegrała 3:5, ale pokazała się z bardzo dobrej strony. Awans do półfinału zapewnił nam grę na mistrzostwach świata U-17, które mają zostać rozegrane od 10 listopada do 2 grudnia. W finale Euro Niemcy zmierzą się ze zwycięzcą meczu Hiszpania - Francja.

Piękna przygoda polskiej U-17 zakończona trzecim miejscem w Europie i awansem na MŚ . Brawa dla CAŁEJ EKIPY👏👏 🇵🇱⚽️🇵🇱. Miło się Was oglądało i kibicowało 👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) May 30, 2023

Polska - Niemcy 3:5 (2:1)



Bramki: Mikołajewski 7, Borys 31, Wolski 68 - Moerstedt 22, Brunner 56, Hermann 65, Ouédraogo 79, Ramsak 83

Polska: Miłosz Piekutowski - Dominik Szala (87, Nico Adamczyk), Igor Orlikowski, Michał Gurgul - Krzysztof Kolanko (67, Jakub Krzyżanowski), Karol Borys (70, Maksymilian Sznaucner), Igor Brzyski, Filip Rejczyk, Filip Wolski - Mateusz Skoczylas (67, Mike Huras), Daniel Mikołajewski (70, Oskar Tomczyk).

Niemcy: Max Schmitt - Eric Moreira, Finn Jeltsch, Taylan Bulut, Almugera Kabar - Charles Hermann (90, David Odogu), Fayssal Harchaoui (72, Winners Osawe), Assan Ouédraogo (80, Bence Dardai), Noah Darvich, Paris Brunner (90, Jarzinho Malanga) - Max Moerstedt (72, Robert Ramsak).

Żółte kartki: Wolski, Skoczylas, Mikołajewski - Ouédraogo, Darvich.

Sędziował: Michal Očenáš (Słowacja).

IM, Polsat Sport