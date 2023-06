Najlepszy przyjmujący ligi zagra w ekipie beniaminka! "Częstochowa to miasto, w którym będę mógł cieszyć się życiem"

Oskar Espeland to wielka nadzieja i talent norweskiej siatkówki. 21-letni zawodnik został pierwszym nowym siatkarzem, który dołączył do zespołu beniaminka Plusligi – Exact Systems Norwid Częstochowa. W ubiegłym sezonie występował w lidze norweskiej, gdzie został najlepszym przyjmującym rozgrywek.

Oskar Espeland występuje na pozycji przyjmującego, grał m.in. w Toppvolley Norge (2018–20), belgijskim Greenyard Maaseik (2020–21) oraz Torvastad (2021–23).

– W zakończonych rozgrywkach grałem w swoim macierzystym klubie w Norwegii, gdzie zostałem najlepszym przyjmującym ligi. Przed sezonem 2022/23 byłem na testach w Norwidzie i wróciłem z nich zadowolony. Wiem, że to dobry klub, który stawia na młodych siatkarzy takich jak ja, a Częstochowa to miasto, w którym będę mógł cieszyć się życiem. Na razie nie wiem zbyt wiele o Polsce, byłem tu tylko kilka razy, ale wiem, że to mocny siatkarsko kraj dlatego jestem bardzo podekscytowany, że będę mógł zagrać w tak silnej lidze jaką jest Plusliga – powiedział nowy nabytek częstochowskiego Norwida.

Norweski przyjmujący mierzy 195 cm wzrostu i waży 88 kg. W ubiegłym sezonie Oskar Espeland występował w lidze norweskiej, gdzie został najlepszym przyjmującym rozgrywek.



Kadra Exact Systems Norwid Częstochowa na sezon 2023/24 (stan na 2 czerwca):

rozgrywający: Tomasz Kowalski

przyjmujący: Damian Kogut, Krzysztof Gibek, Oskar Espeland

atakujący: Rafał Sobański

środkowi: Bartosz Schmidt

libero: Sho Takahashi.

RM, Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl