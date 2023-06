Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia to bardzo ważny mecz 34. kolejki Fortuna 1 Ligi. Gospodarze mają szansę na bezpośredni awans, podczas gdy goście walczą o strefę barażową. Transmisja meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia od 17:10 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

Na ten moment niecieczanie zajmują trzecie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi ze stratą punktu do drugiego Ruchu Chorzów. Udział w barażach mają zapewniony, lecz w przypadku niekorzystnych rezultatów mogą spaść nawet na piąte miejsce. Istnieje jednak znacznie bardziej pozytywny scenariusz. Zakłada on bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

Co musi się wydarzyć? Termalica musi zwyciężyć oraz liczyć na to, że Ruch Chorzów nie pokona GKS Tychy. Awans może też zostać przypieczętowany w przypadku remisu, lecz wtedy potrzebna jest porażka Ruchu oraz brak zwycięstwa Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna.

O zwycięstwo nie będzie jednak tak łatwo. Arka to najlepiej punktujący zespół na wyjeździe w Fortuna 1 Lidze, który ciągle ma o co grać. Gdynianie, jeśli chcą powalczyć o PKO BP Ekstraklasę w barażach, muszą w sobotę zdobyć więcej punktów niż Stal Rzeszów w starciu ze Skrą Częstochowa.

