Raków Częstochowa ma nowego piłkarza. Transfer z drużyny spadkowicza

Drachal, który jest młodzieżowym reprezentantem Polski, pochodzi z Radomia i pierwsze kroki w karierze stawiał w tamtejszych klubach - Broń i Ajax. W 2021 roku przeszedł z Broni do czwartoligowej Escoli Varsovia, a w 2022 ze stolicy przeniósł się do Miedzi.

Do Rakowa trafia na zasadzie transferu definitywnego, podpisał z nowym klubem pięcioletni kontrakt, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

To trzeci zawodnik, który przechodzi do zespołu mistrza Polski podczas trwającej obecnie przerwy w rozgrywkach z drużyn, które spadły z ekstraklasy do 1. ligi. Wcześniej kontrakty z Rakowem podpisali Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk i Szwajcar Maxime Dominguez z Miedzi.

JŻ, PAP