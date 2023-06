Kickboxing zadebiutuje w programie Igrzysk Europejskich. Polacy gotowi do zawodów

Polskę w Myślenicach, gdzie odbędą się zmagania kickbokserów, reprezentować będzie pięć osób: Kinga Szlachcic, Karolina Juja, Oskar Sobański, Jakub Pokusa i Robert Krasoń.

- Oczywiście, że myślimy o medalach, bo po to ciężko trenujemy i jedziemy na każdą imprezę. Nie chcę dokładnie mówić o nazwiskach, bo jednak odbędą się kwalifikacje i różnie może się to wszystko potoczyć. Zobaczymy, jak będzie, ale jesteśmy dobrej myśli - powiedział trener Radosław Laskowski, który wspólnie z Wojciechem Kiersteinem prowadzi reprezentację Polski w formule full-contact.

Kickboxing jako dyscyplina zadebiutuje w tegorocznej edycji Igrzysk Europejskich. Prawdopodobnie znajdzie się także w programie igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

- To dla nas krok milowy. Przygotowujemy się teraz do Igrzysk Europejskich, ale włączyliśmy do przygotowań również kilku młodych zawodników. Wszystko z myślą o Los Angeles, bo na igrzyska olimpijskie także chcemy się zakwalifikować - podkreślił szkoleniowiec Polaków.

Rywalizacja kickbokserów rozpocznie się 30 czerwca, a zakończy 2 lipca.

- Mamy rozczytanych przeciwników, dobraną taktykę, którą opracowaliśmy w Zakopanem i teraz wystarczy mi tylko zaprosić kibiców na trybuny, bo nie tylko przyda nam się doping, ale naprawdę będzie co oglądać. Kickboxing to naprawdę bardzo widowiskowy sport - podsumował Laskowski

psz, PAP