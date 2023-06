Spotkanie zaczęło się znakomicie dla ekipy "La Furia Roja". Piłkę przed własnym polem karnym stracił Leonardo Bonucci. Błąd defensora reprezentacji Włoch wykorzystał Yeremy Pino, który pewnym strzałem pokonał Gianluigiego Donnarummę. Po stracie gola podopieczni Roberto Manciniego ruszyli do odrabiania strat i dość szybko doprowadzili do wyrównania.

W 11. minucie gry ręką we własnym polu karnym zagrał debiutujący w reprezentacji Hiszpanii Robin Le Normand. Arbiter zdecydował się podyktować rzut karny. "Jedenastkę" ze stoickim spokojem na gola zamienił Ciro Immobile. Niedługo później mogło być 2:1 dla Italii. Davide Frattesi trafił do siatki, ale sędzia dopatrzył się u pozycji spalonej. Do końca pierwszej połowy obie ekipy szukały swoich szans, ale więcej goli już nie zobaczyliśmy. Piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku 1:1.

Drugą część spotkania lepiej rozpoczęli Hiszpanie. Zawodnicy Luisa de la Fuente zaatakowali odważniej, co przełożyło się na dobre okazje do zdobycia bramki. Swoje szanse mieli Mikel Merino, Alvaro Morata i Rodri, ale brakowało im skuteczności. Później tempo gry nieco się uspokoiło i długo ani jedni, ani drudzy nie stwarzali sobie groźnych akcji podbramkowych.

Kiedy wydawało się, że spotkanie zmierza w stronę dogrywki, nastała 88. minuta gry. Wówczas doszło do zamieszania w polu karnym reprezentacji Włoch. Najlepiej odnalazł się w nim Joselu, który pojawił się na boisku kilka minut wcześniej. Napastnik Espanyolu skierował piłkę do siatki i Hiszpanie wyszli na prowadzenie.

Włosi próbowali jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale piłkarze trenera de la Fuente nie pozwolili sobie na błąd. Hiszpanie wygrali i awansowali do finału Ligi Narodów UEFA, w którym zmierzą się z Chorwatami. Z kolei zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego będą musieli zadowolić się meczem o trzecie miejsce. Ich rywalami będą gospodarze turnieju finałowego Holendrzy.

Hiszpania - Włochy 2:1 (1:1)

Bramki: Pino 3, Joselu 88 - Immobile 11 (k)

Hiszpania: Unai Simon - Jesus Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Jordi Alba - Rodri, Mikel Merino (74. Fabian Ruiz) - Rodrigo Moreno (46. Marco Asensio), Gavi (68. Sergio Canales), Yeremy Pino (74. Ansu Fati) - Alvaro Morata (84. Joselu)

Włochy: Gianluigi Donnarumma - Rafael Toloi, Leonardo Bonucci (46. Federico Dimarco), Francesco Acerbi - Giovanni Di Lorenzo, Davide Frattesi (76. Marco Verratti), Jorginho (61. Bryan Cristante), Nicolo Barella, Leonardo Spinazzola (46. Matteo Darmian) - Nicolo Zaniolo, Ciro Immobile (60. Federico Chiesa)

Żółte kartki: Gavi, Alba. Morata - Zaniolo, Immobile

mtu, Polsat Sport