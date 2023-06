Jest oficjalny komunikat! ZAKSA i Jastrzębski nie powalczą o kolejne trofeum

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jako triumfator Ligi Mistrzów 2023 otrzymała zaproszenie do udziału w rozgrywanych w grudniu w Indiach Klubowych Mistrzostwach Świata. W związku z intensywnym kalendarzem w sezonie przedolimpijskim oraz ryzyku, jakie wiązałoby się z wyjazdem do Indii w trakcie sezonu rozgrywkowego, klub zrezygnował z udziału w turnieju.

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się między 6 a 10 grudnia tego roku w Indiach, dokładna lokalizacja nie została wskazana przez organizatorów. Jako triumfator Ligi Mistrzów 2023 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle znalazła się w gronie sześciu drużyn zaproszonych do uczestnictwa. Na liście zaproszonych zespołów znaleźli się też: Jastrzębski Węgiel (finalista Ligi Mistrzów), Sada Cruzeiro (mistrz Ameryki Południowej 2022/2023), Minas Tenis Clube (wicemistrz Ameryki Południowej 2022/2023), Suntory Sunbirds Club (mistrz Azji 2022/2023) oraz Ahmedebad Defenders (gospodarz turnieju).

Jak się okazało, w imprezie udziału nie weźmie również Jastrzębski Węgiel.

"Po występie w finale Ligi Mistrzów pojawiła się przed naszym klubem szansa na to, by powalczyć o kolejne trofeum. Kiedy było to możliwe, w 2011 roku w katarskiej Dausze, braliśmy udział w Klubowych Mistrzostwach Świata i wystąpiliśmy nawet w finale tych rozgrywek, ulegając ówczesnemu hegemonowi Itasowi Trentino. Naszym marzeniem byłoby poprawić ten wynik. Temat ten był poddany głębokiej, wewnętrznej analizie w klubie, także ze sztabem szkoleniowym. Na jej podstawie podjęliśmy decyzję, iż do Indii nie polecimy, o czym w dniu 13 czerwca poinformowaliśmy Światową Federację Siatkarską FIVB" - czytamy w komunikacie.

BS, Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle