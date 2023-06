To były historyczne dni w Krakowie. Rywalizacja w premierowej edycji ampfutbolowej Ligi Narodów rozpoczęła się turniejem Dywizji A, do której przydzielono cztery najsilniejsze drużyny Europy (zgodnie z klasyfikacją z ostatnich mistrzostw kontynentu). Na stadionie Prądniczanki zmierzyły się więc same potęgi, więc nie może dziwić, że na trybunach zasiadły tłumy widzów spragnionych sportowych emocji. Fani stworzyli wspaniałą atmosferę i obejrzeli triumf Anglików.

Zobacz także: Polak triumfatorem Nagrody Puskasa!

Anglia już pierwszego dnia turnieju sprawiła dużą niespodziankę, bo pokonała Turcję – mistrza świata i Europy, zdecydowanie najsilniejszy zespół na świecie. W kolejnych meczach ampfutboliści z Anglii uporali się również z Polakami i Hiszpanami.

– Trudno mi nawet opisać obecne emocje. Od wielu lat ciężko pracujemy dla takich właśnie chwil – emocjonuje się Nathan Fisher, jeden ze zwycięzców pierwszej edycji Ligi Narodów. Anglik jest zachwycony również postawą kibiców. – Przyjechałem tu pierwszy raz i przyznaję, że macie fanów tworzących niesamowicie elektryzującą atmosferę – dodaje rozradowany ampfutbolista. Anglia ponownie pokazała więc, że ma niezwykle silny skład i jest czołową drużyną Europy.

𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧, 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐰𝐨́𝐝𝐜𝐚, 𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 - Przemysław Świercz ❤️ Dziękujemy za piękną karierę reprezentacyjną! 🇵🇱 pic.twitter.com/f5SPKwOHTc — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 19, 2023

Kibice na stadionie Prądniczanki Kraków wspierali wszystkie zespoły, ale szczególnie mocno – oczywiście Polaków. Ponieśli gospodarzy turnieju do zwycięstwa nad Hiszpanią, a ostatniego dnia do dużego wyczynu, jakim było odrobienie dwubramkowej straty w starciu z mistrzami świata. Ostatecznie jednak to Turcy strzelili decydującego gola.

– Kraków jest stolicą polskiego ampfutbolu, tutaj kibice zawsze dopisują i tworzą genialny doping– przyznaje Krystian Kapłon, piłkarz reprezentacji Polski. Analizuje on również przyczynę porażki z Turcją. – Przespaliśmy początkowe pięć minut meczu. Nie mam pojęcia co się stało, musimy to przeanalizować, bo zawaliliśmy początek. Później świetnie odrobiliśmy straty, co nas napędziło. Potrafimy grać pod presją, a rywale szybko panikują. Szkoda, że nie udało nam się z tego skorzystać i wykorzystać wielu sytuacji, które stworzyliśmy – mówi.

Mecz z Turcją kończący turniej Ligi Narodów był bardzo istotny, ale najważniejszym momentem było jednak pożegnanie Przemysława Świercza, który zakończył reprezentacyjną karierę w pięknym stylu – zdobyciem brązowego medalu oraz golem w starciu z mistrzem świata, które było jednocześnie jego ostatnim meczem w narodowych barwach.

– Bramka zdobyta w pożegnalnym meczu cieszy, to bardzo emocjonujący moment. Przychodzi jednak taki czas, gdy już mówisz sobie, że czas odejść na własnych warunkach, kiedy jeszcze stanowisz dla zespołu wartość. Co teraz czuję? Wdzięczność – wzrusza się Świercz.

Koniec reprezentacyjnej kariery Przemysława Świercza jest jednocześnie końcem epoki w polskim ampfutbolu. Świercz był w zespole od drugiego treningu w historii dyscypliny, z kadrą zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Europy, dotarł do półfinału mistrzostw świata i rozegrał 120 meczów. Przez wiele lat był kapitanem zespołu, jego symbolem. Był częścią zespołu przez 12 lat.

– To był bardzo różny czas: pełen sukcesów, niepowodzeń, łez, radości, ciężkiej pracy, jej efektów. Najważniejsi w tym wszystkim byli ludzie. Jak mawiał nasz były selekcjoner, Marek Dragosz, cel jest ważny, a droga do niego równie istotna, ale najważniejsi są ludzie, którzy nam w tej drodze towarzyszą. To ci, których miałem okazję spotkać, zarówno zawodników, jak i kibiców oraz osoby tworzące ampfutbol, sprawiły, że było to wyjątkowe 12 lat – tłumaczy Świercz.

O tym, jak wyjątkową jest postacią, najlepiej mogą zaświadczyć inni ampfutboliści.

– Przemek to prawdziwy wojownik, duch zespołu. Jest przywódcą drużyny i w Wiśle, i reprezentacji. Uważam, że to jeden z najlepszych i najbardziej oddanych kapitanów, jakiego w życiu miałem. Zawsze ma mnóstwo mądrych, ciepłych słów do przekazania – wspomina Marek Zadębski, były bramkarz reprezentacji Polski oraz Wisły Kraków.

Spotkanie Legend 🥹 Przemysław Świercz 🫱🏼‍🫲🏻 Jakub Błaszczykowski



Dwóch wybitnych Reprezentantów Polski 🇵🇱 Panów Kapitanów ©️ Wiślaków ⭐️



Do zobaczenia w piątek na Lidze Narodów🏆 na stadionie Prądniczanki! 🏟

16:00 ceremonia otwarcia 🎉

16:30 🇵🇱🆚🇪🇸

18:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇹🇷

🎟️ wstęp wolny pic.twitter.com/csETDsc7MJ — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) June 14, 2023

– Przemek to człowiek, który przez 8 lat mnie wychowywał. Miałem 14 lat, gdy przyszedłem na pierwszy trening, a on się mną zaopiekował. Jest moim mentorem – nie ukrywa Krystian Kapłon. – Będzie mi go brakowało, bo budował ten zespół, jest w nim właściwie od początku. Kiedy tylko potrzebowałem, Przemek zawsze siadał i rozmawiał ze mną godzinami, nawet, gdy miałem bardzo trudny okres w życiu prywatnym. Zawsze bardzo mocno mnie wspierał w każdej mojej decyzji. Zbudował mój charakter i pokazał wartości, bez których się trochę gubiłem – opowiada pomocnik Wisły Kraków oraz reprezentacji Polski.

Wyjątkowość Świercza dostrzegali jednak nie tylko koledzy z zespołu, ale również rywale.

– Nawet grając przeciwko niemu i bez znajomości języka polskiego, gołym okiem widziałem, że to prawdziwy lider zespołu. Było to widać za każdym razem, gdy spotykaliśmy się na boisku – podkreśla Nathan Fisher, reprezentant Anglii.

🇵🇱𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐀𝐌𝐏𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋𝐔🔝🫶



Fantastyczny kapitan, zawodnik i człowiek żegna się z naszą reprezentacją🇵🇱😢



🇵🇱 12 lat gry z orzełkiem na piersi🤍❤



Wierzymy, że w ampfutbolowej rodzinie pozostanie na lata🫶



Na zawsze #JednąNogąWFinale 🫶🇵🇱 pic.twitter.com/6usb2H9WIr — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) June 18, 2023

Brązowy medal Ligi Narodów jest więc ostatnim sukcesem Przemysława Świercza w reprezentacji Polski. Teraz będzie mógł skupić się na grze dla Wisły Kraków oraz prowadzeniu treningów z młodymi ampfutbolistami w ramach projektu Junior Amp Futbol. Seniorska kadra zaś kontynuuje przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw Europy we Francji. Po meczach z najlepszymi drużynami kontynentu selekcjoner Dmytro Kameko ma dużo materiału do analizy.

Wyniki meczów Ligi Narodów EAFF (Kraków, 16–18 czerwca):

Polska – Hiszpania 4:0 (2:0)

Bramki: Kamil Grygiel 8’, Marcin Oleksy 23’, Bartosz Łastowski 29’, Bartosz Łastowski 39’

Anglia – Turcja 1:0 (0:0)

Bramka: David Tweed 28’

Polska – Anglia 1:2 (1:1)

Bramki: Krystian Kapłon 4’ – Rhyce Ramsden 18’, David Tweed 44’

Hiszpania – Turcja 0:4 (0:3)

Bramki: Alican Kuruyamaç 15’ (k.), Savaş Kaya 23’, Muhammet Yeğen 25+1’, Şeyhmus Erdinç 50+4’

Hiszpania – Anglia 0:1 (0:1)

Bramka: Rhyce Ramsden 10’ (k.)

Polska – Turcja 2:3 (2:2)

Bramki: Fatih Şentürk 2’, Savaş Kaya 4’, Muhammet Yeğen 49’ – Przemysław Świercz 10’, Jakub Kożuch 25+2’

RM, Polsat Sport, Amp Futbol Polska