ZAKSA odkrywa karty! Poznaliśmy kolejnego siatkarza na przyszły sezon

Twan Wiltenburg dołączył do ZAKSY w 2022 roku. Już debiutancki sezon środkowy zwieńczył pierwszymi trofeami. Razem z kolegami z drużyny zdobył Puchar Polski, kilka miesięcy później do dorobku dodając tytuł wicemistrza kraju. Zwieńczeniem znakomitego sezonu było zwycięstwo w Superfinale Ligi Mistrzów.

– Bez wątpienia to był rok, w którym mieliśmy wzloty i upadki, a mimo to zakończyliśmy go z pucharem Zwycięzcy Ligi Mistrzów. Dla mnie to coś niesamowitego, wyjątkowa chwila i z dumą mogę powiedzieć, że jestem czwartym holenderskim siatkarzem, który może pochwalić się złotym medalem tych elitarnych rozgrywek – przyznał środkowy.

– Mój pierwszy sezon w Polsce był znakomitym doświadczeniem, dającym możliwość bliższego poznania klubu i waszego kraju. Kędzierzyn-Koźle to dość spokojne miasto i komuś może się wydawać, że nie ma tu zbyt wiele do roboty, ale to właśnie jest piękna strona tego miejsca. Przekonałem się tutaj czym naprawdę jest #ZAKSAfamily, ponieważ przez cały sezon mogłem się poczuć częścią tej rodziny. Cieszę się, że mogę kontynuować swoją pracę właśnie tutaj w kolejnym roku – zaznaczył Wiltenburg.

- Będąc częścią tak niesamowitej grupy nie było trudno podjąć decyzję o pozostaniu tu na dłużej - Twan Wiltenburg zostaje w ZAKSIE ‼️



Twan Wiltenburg zostaje w ZAKSIE

Jak podkreślił ambitny zawodnik, wierzy że to właśnie z ZAKSĄ może sięgać po więcej, a w kolejnym sezonie zamierza koncentrować się na doskonaleniu sowich umiejętności, aby w jak największym stopniu móc wesprzeć swoją drużynę.

– W kolejnym sezonie będę chciał dawać z siebie maksimum, wymagać od siebie jeszcze więcej, aby zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju. Chciałbym jak najlepiej pomóc swojej drużynie, zdobywać więcej punktów. Mam nadzieję, że również w tym sezonie będziemy sięgać po najwyższe cele i uda nam się ponownie zagrać we wszystkich finałach sezonu. Wierzę, że razem sprawimy jeszcze sporo radości naszym niesamowitym kibicom. Do zobaczenia kolejnym sezonie – dodał.

RM, Polsat Sport, zaksa.pl