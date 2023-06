Modelka oraz influencerka Orla Melissa Sloan stawiła się we wtorek w sądzie, by usłyszeć wyrok za prześladowanie piłkarzy Chelsea FC: Masona Mounta, Bena Chilwella oraz Billy'ego Gilmoura. Za postawione jej zarzuty grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

Dwudziestodwuletnia Sloan, znana również jako "Devil Baby", prześladowała piłkarzy Chelsea nieustającymi wiadomościami i telefonami. Już wcześniej przyznała się do jednego przypadku nękania, jednego przypadku prześladowania oraz jednego przypadku prześladowania zawierającego groźby przemocy oraz zastraszanie. Tylko za ten ostatni zarzut grozi jej kara do 10 lat więzienia.

ZOBACZ TAKŻE: 10 najseksowniejszych sportsmenek według Internautów (ZDJĘCIA)

Influencerka miała nawiązać kontakt na Instagramie z Chilwellem, a ten zaprosił ją z kolei na imprezę, na której poznała Mounta. Dziewczyna i 24-letni piłkarz mieli następnie pójść do łóżka i pisać do siebie sporadycznie, do momentu aż Mount nie zdecydował się zakończyć znajomości. Modelka miała nie zaakceptować tego faktu i zaczęła nękać zawodnika ciągiem wiadomości, w międzyczasie zmieniając numer 21-krotnie, gdy ten ją blokował.

Sloan miała raz wysłać Mountowi zrzut ekranu, na którym było widać rachunek za kupno kolejnego numeru od Apple z dopiskiem: "Nie będę kupowała jedzenia, by było mnie stać na jeszcze więcej nowych numerów".

W kolejnej wiadomości miała wysłać piłkarzowi listę nazwisk kobiet, o których "miała się dowiedzieć". Następnie dodała chłodno: "Niczego przede mną nie ukryjesz".

Założyła również na Instagramie konto o nazwie "DevilBaby_10" i wrzucała na nie kolaże przedstawiającego Chilwella z różnymi kobietami. Stalkerka, która wyznała kiedyś, że zarobiła 50 tysięcy funtów brytyjskich, za jedzenie pewnej marki czipsów nago, oznaczała również przyjaciół i rodzinę 26-letniego piłkarza pod całkowicie zmyślonymi postami.

ZOBACZ TAKŻE: Miss mundialu pojawiła się na finale Ligi Narodów (ZDJĘCIA)

Kobieta miała bombardować również byłego kolegę z drużyny Mounta, Billy'ego Gilmoura, wiadomościami na temat pierwszego z wymienionych. Nękanie miało nie ustąpić nawet po przenosinach Szkota do Brighton, we wrześniu 2022 roku. Prześladowanie miało zajść na tyle daleko, że 21-latek przyznał później, że: "Nie mogłem spać i musiałem zażywać tabletki, które negatywnie wpływały na moją formę.

Sloan przyznała się do prześladowania Mounta w okresie od 19 czerwca 2022 do 28 października, Gilmoura w czasie od 10 września 2022 do 28 października, natomiast Chilwella pomiędzy 20 a 29 października.

Orla Melissa Sloan Zobacz galerię

AŁ, Polsat Sport