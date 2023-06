Malwina Smarzek poprzedni sezon spędziła w Brazylii. Teraz jednak powróci do doskonale sobie znanej ligi włoskiej i będzie reprezentować barwy Trasportipesarti Casalmaggiore.

Włochy nie są obce Malwinie Smarzek. Spędziła bowiem dwa sezony w Bergamo i jeden z Novarze. Po krótkich epizodach w Rosji, Polsce i Brazylii zdecydowała się wrócić na Półwysep Apeniński.

Klub z Casalmaggiore jest w trakcie budowania zespołu. Wcześniej przedłużył kontrakty z Eleną Perinelli i Laurą Melandri, a także podpisał umowę z Josephine Obossą. Teraz oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu Polki.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu mogę podzielić się tą wiadomością. W tym nowym sezonie będę nową atakującą Vbc Trasportipesanti Casalmaggiore. Do zobaczenia wkrótce – powiedziała Smarzek.

Kariera siatkarki z Łasku na poziomie TAURON Ligi rozpoczęła się w Legionovii Legionowo. Kolejnym etapem był Chemik Police, z którym atakująca wywalczyła Puchar Polski, a także dwa tytuły mistrza kraju. Ostatni sezon Polka spędziła w Brazylii, reprezentując barwy Osasco.

Smarzek została powołana do kadry przez trenera Stefano Lavariniego, jednak nie występuje w rozgrywkach Ligi Narodów. Nadal istnieje możliwość jej dołączenia do zespołu przed mistrzostwami Europy i kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

