Wiemy, kto będzie kapitanem siatkarskiej reprezentacji Polski!

Podczas przygotowań do turnieju VNL w Chicago reprezentacja Polski straciła jednego ze swoich przyjmujących. Rafał Szymura, który wziął udział w zgrupowaniu oraz turnieju w chińskim Xi'an, doznał kontuzji lewego kolana. Uraz wykluczył go z dalszego udziału w Lidze Narodów. Zawodnik opuścił zespół i powrócił do Polski, gdzie przejdzie leczenie.

W miejsce kontuzjowanego Szymury selekcjoner Grbić powołał Aleksandra Śliwkę. Wicemistrz olimpijski z Paryża nie tylko dołącza do zespołu, ale również przejmuje ważną funkcję na czas drugiego turnieju fazy zasadniczej. Informację o mianowaniu przyjmującego kapitanem podał dziennikarz Jakub Balcerzak na platformie X.

Polacy zdominowali pierwszy turniej Ligi Narodów, rozgrywany w chińskim Xi'an. Biało-Czerwoni wygrali wszystkie cztery mecze - pokonali kolejno Holandię (3:1), Japonię (3:1), Turcję (3:0) oraz Serbię (3:0). Z kompletem zwycięstw reprezentacja Polski zakończyła pierwszy tydzień zmagań na szczycie tabeli.

Drugi tydzień fazy zasadniczej VNL 2025 rozegrany zostanie w dniach 25-29 czerwca w Chicago. Polacy zmierzą się kolejno z reprezentacjami Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Spotkanie inauguracyjne Biało-Czerwoni rozegrają z Włochami, którzy po pierwszym tygodniu zmagań plasują się na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Ze względu na zmianę formatu rozgrywek, Polska po raz pierwszy od trzech lat nie ma zapewnionego awansu do fazy finałowej Ligi Narodów jako gospodarz. Oznacza to, że każda wygrana i zdobyty punkt przybliżają zespół trenera Grbicia do udziału w turnieju w chińskim Ningbo.

30-letni przyjmujący japońskiego zespołu Suntory Sunbirds jest jednym z kapitanów reprezentacji Polski. W ubiegłym sezonie, swoim pierwszym w lidze japońskiej, sięgnął po dublet - mistrzostwo kraju oraz Puchar Cesarza. Po zakończeniu rozgrywek otrzymał od selekcjonera trochę odpoczynku, jednak nieprzewidziane okoliczności zmusiły go do wcześniejszego dołączenia do kadry narodowej.

Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:15.

ŁO, Polsat Sport