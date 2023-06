Siatkarz rozstał się z PGE Skrą Bełchatów i znalazł nowy klub. "Będzie jednym z filarów zespołu"

Nowym siatkarzem GKS Katowice został czeski przyjmujący Lukas Vasina. Będzie to pierwszy gracz z tego kraju w historii siatkarskiej GieKSy. Dzień wcześniej o rozstaniu z tym zawodnikiem poinformowała PGE Skra Bełchatów.

Nowy siatkarz GKS Katowice mierzy 198 cm wzrostu. Może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Europy kategorii kadetów w 2017 i sięgnięciem rok później po srebrny medal mistrzostw Europy juniorów.

Zobacz także: PGE Skra pożegnała się z siatkarzem! "Pierwszy sezon w PlusLidze był dla niego zbyt wymagający"

Lukas Vasina rozpoczynał swoją seniorską karierę od występów w VK Ostrawa, skąd przeniósł się do VK CEZ Karlovarsko. Występy w tym klubie przyniosły mu dwa tytuły mistrza Czech oraz triumf w Superpucharze Czech, dzięki czemu zaczął być powoływany do seniorskiej kadry narodowej i reprezentował swój kraj m.in. w mistrzostwach Europy 2021 oraz kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Tokio. W sezonie 2022/23 Vasina występował w PGE Skrze Bełchatów i zagrał w 21 spotkaniach PlusLigi.





– Gdy tylko pojawiła się możliwość zatrudnienia Lukasa, wiedzieliśmy od razu, że to zawodnik, który idealnie wpisuje się w naszą drużynę. Jest młody, ambitny i chce się pokazać z dobrej strony w jednej z najlepszych lig na świecie. Ma ponadprzeciętne umiejętności i z pewnością będzie jednym z filarów zespołu nie tylko w przyjęciu, ale i ofensywie – powiedział Jakub Bochenek, dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Katowice.

RM, Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu