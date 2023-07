- Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport Klaudia Zwolińska, zwracając uwagę na brak odpowiedniego wsparcia finansowego dla niszowych dyscyplin sportowych. Kajakarka górska zdobyła podczas Igrzysk Europejskich dwa medale, choć do imprezy przygotowywała się za własne pieniądze, bez udziału sponsora.

W sobotę Zwolińska zdobyła srebro w konkurencji K-1. W niedzielę do swojego dorobku dopisała medal tego samego koloru w zawodach C-1. - Bardzo się cieszę, że tutaj w Krakowie, praktycznie u siebie w domu, zdobyłam medal. Dojrzale i świadomie wywalczyłam sukces. Popełniłam dwa strącenia, nie ustrzegłam się błędów, ale liczy się wynik. To najważniejszy medal w mojej karierze - przyznała kajakarka w rozmowie z Polsatem Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Sukces Polaków na Igrzyskach Europejskich! Zgarnęli brązowy medal

Zwolińska zdradziła także, że do zawodów przygotowywała się bez żadnego wsparcia sponsorskiego. - To nie jest najbardziej doceniana dyscyplina, a my, slalomiści, naprawdę mamy potencjał, zdobywamy medale. Liczymy się na igrzyskach i bardzo mnie boli, że tego się nie zauważa. Przygotowując się do zawodów w Polsce, musiałam sama wszystko opłacić, nie mam żadnego sponsora. Mam nadzieję, że mój medal otworzy furtkę nie tylko dla mnie, ale i dla innych zawodników - powiedziała zawodniczka.

24-latka kontynuowała temat. - Mówię o slalomie, natomiast takich dyscyplin, które nie są odpowiednio doceniane, jest więcej. Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie, od dziecka marzyłam o tym, aby robić to, co robię. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? Większość prywatnych pieniędzy przeznaczam na sport. Należy nam się szacunek i wsparcie - apelowała kajakarka.

Zwolińska reprezentowała Polskę na igrzyskach w Tokio. Zajęła tam piąte miejsce w dyscyplinie K-1.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport