- Mam nadzieję, że to, co osiągnęli nasi sportowcy na Igrzyskach Europejskich, potwierdzą na IO. Już za rok będą igrzyska rozgrywane w Paryżu, a przecież w roku 1924 r. miały miejsce w tym mieście pierwsze igrzyska z udziałem Polaków. Po stu latach wracamy do Paryża z wielkimi nadziejami - powiedział Polsatowi Sport prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak pan ocenia Igrzyska Europejskie w Krakowie? Polska zdobyła 50 medali, co dało jej szóste miejsce w klasyfikacji medalowej.

Radosław Piesiewicz, prezes PKOl-u: Pod względem sportowym wyszło rewelacyjnie. To trzecia edycja IE. W pierwszej, w Baku, zdobyliśmy 20 medali, w drugiej, w Mińsku – 15, a teraz 50, czyli dużo więcej niż w dwóch poprzednich edycjach. Nasi sportowcy stanęli na wysokości zadania, potraktowali igrzyska bardzo serio, wywalczyli wiele kwalifikacji do IO, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi.

Mam nadzieję, że to, co polscy sportowcy osiągnęli na IE, potwierdzą na IO. Już za rok będą igrzyska rozgrywane w Paryżu, a przecież w roku 1924 r. miały miejsce w tym mieście pierwsze igrzyska z udziałem Polaków. Po stu latach wracamy do Paryża.

Co się panu podobało podczas IE?

Wiele nowych dyscyplin na Igrzyskach Europejskich pokazało się szerokiej publiczności. M.in. teqball, na którym byłem. Wielu kibiców było i poznało ten sport, emocjonowało się nim, zdobyliśmy kilka medali, jak chociażby w deblu Marek Pokwap i Adrian Duszak, którzy w meczu o brąz pokonali Rumunów. Były też inne dyscypliny, które pokochali kibice. To pokazało, że Igrzyska Europejskie, to idealny moment, by zapoznać się z różnymi dyscyplinami, by pokazać się. Cieszy rewelacyjna dyspozycja naszych wodniaków. Mam na myśli kajakarzy, którzy zdobyli w sumie osiem medali na Igrzyskach Europejskich. Jesteśmy z nich dumni, to bardzo dobry prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi.

Prezes Europejskiego Komitetu Olimpijskiego Spyros Capralos akcentował fakt, że Polska nie wyrzuciła pieniędzy jak w błoto na budowę okazjonalnie potrzebnych obiektów, tylko wykorzystała istniejące, bądź postawiła tymczasowe.

Na pewno cieszy, że polski rząd podjął właściwe decyzje i staraliśmy się o organizację tak dużej imprezy. Środki z rządu faktycznie płynęły na przeorganizowanie i budowę nowych ośrodków, które zostaną na lata. Igrzyska Europejskie bardzo wspomogły rozbudowę infrastruktury dla polskiego sportu. To jest ważne po to chociażby, aby starać się o organizację IO.