Polscy siatkarze rywalizują w mistrzostwach świata U21 rozgrywanych w Bahrajnie. W ostatniej kolejce spotkań grupy C dojdzie do hitowego starcia, bowiem zmierzą się ze sobą drużyny typowane do walki o medale. Obie ekipy mają na koncie po dwa zwycięstwa i zapewniły już sobie awans do czołowej ósemki turnieju. Relacja na żywo z meczu Polska – Bułgaria na Polsatsport.pl.