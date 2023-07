Awantura w meczu polskich siatkarzy! Sędzia pokazał czerwone kartki (WIDEO)

Mecz Polski z Bułgarią w mistrzostwach świata U21 siatkarzy nie miał wielkiej stawki, bo obie ekipy miały zapewniony awans do kolejnej fazy. Mimo tego, nie brakowało emocji w tym prestiżowym starciu kandydatów do mistrzostwa. Nie były to emocje wyłącznie sportowe, bo w przerwie między pierwszym i drugim setem doszło do spięcia zawodników obu ekip.