Kolejny transfer Lecha Poznań. Reprezentant Bośni i Hercegowiny podpisał kontrakt

Hotic, grający na pozycji skrzydłowego, w środę rano przechodził testy medyczne, a po południu przyjechał do Wronek, gdzie zespół przebywa na obozie. Po podpisaniu kontraktu wziął udział w treningu.

- Przychodzi do nas kolejny zawodnik przygotowany do podjęcia rywalizacji z naszymi skrzydłowymi. Jest to piłkarz, który ma doskonale ułożoną lewą nogę, świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, dobrze gra na małej przestrzeni. Dino idealnie pasuje do naszego sposobu grania - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa na oficjalnej stronie klubowej.

Bośniak w swojej karierze występował w NK Maribor, z którym zdobył pięć tytułów mistrza Słowenii. Pomocnik miał również okazję gry w Lidze Mistrzów (mecze z Sevillą FC, Liverpoolem oraz Spartakiem Moskwa). Następnie przeniósł się do Cercle Brugge; w sezonie 2021/22 strzelił siedem goli oraz zaliczył 11 asyst.

Nowy piłkarz "Kolejorza", mimo że urodził się w Lublanie, to występuje w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Ma na koncie cztery mecze, po raz ostatni w kadrze zagrał w czerwcu 2022 roku w Lidze Narodów przeciwko Czarnogórze.

Hotic jest czwartym nowym zawodnikiem pozyskanym przez poznański klub w trakcie przerwy letniej. Wcześniej drużynę wzmocnili Szwed Elias Andersson z Djurgardens IF (Szwecja), Słoweniec Miha Blazic (Angers SCO, Francja) oraz Irańczyk Ali Golizadeh (Kasimpasa SK, Turcja).

Lechici w czwartek zaprezentują się poznańskim kibicom, a następnie udadzą się na krótkie zgrupowanie do Holandii. W sobotę w ostatnim sparingu przed ekstraklasą zmierzą się z półfinalistą Ligi Konferencji AZ Alkmaar.

Podopieczni Johna van den Broma na inaugurację sezonu zagrają w Gliwicach z Piastem.

MC, PAP