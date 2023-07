Polski klub ogłosił transfer. "To bardzo młoda, ale pewna siebie siatkarka"

Paulina Reiter urodziła się 2 lutego 2002 roku, mierzy 193 cm, a jej zasięg z wyskoku do ataku wynosi 315cm. Atakująca pierwsze kroki w siatkówce stawiała w GKS Wieżyca 2011 Stężyca. W swoim dorobku ma zdobyty z drużyną KS Pałac Bydgoszcz złoty medal mistrzostw Polski kadetek oraz brązowy medal mistrzostw Polski juniorek.

Kontynuując swoją przygodę z siatkówką w Bydgoszczy, atakująca grała w KS Pałac Bydgoszcz U20 (2018–21), KS Pałac II Bydgoszcz (2019–20). Finalnie zameldowała się w pierwszej drużynie Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz i zagrała w najwyższej klasie rozgrywkowej – w Tauron Lidze wystąpiła w czterech spotkaniach sezonu 2020/21.

W sezonie 2023/2024 w drużynie MOYA Radomka Lotnisko-Warszawa Radom zagra atakująca Paulina Reiter❗️💥

Witamy w Radomiu! 🤝🔥



– Po podsumowaniu naszych obserwacji z poprzedniego sezonu, zdecydowaliśmy się na złożenie propozycji Paulinie by dołączyła do naszej drużyny. Jest ona bardzo młodą ale pewną siebie siatkarką. W minionym sezonie, Paulina była czołową zawodniczką zespołu LOS Nowy Dwór Mazowiecki, co mogliśmy zauważyć szczególnie w finałowych spotkaniach Pierwszej Ligi Siatkówki Kobiet. Cieszymy się że Paulina postanowiła dołączyć do zespołu Radomki i mamy nadzieje że już niedługo wraz z pozostałymi zawodniczkami, będzie się cieszyć z osiąganych zwycięstw – powiedział dyrektor klubu Łukasz Kruk.

Paulina Reiter – nowa siatkarka Radomki:

W minionym sezonie Reiter, wraz z zespołem LOS Nowy Dwór Mazowiecki, po trudnej walce w finale, ostatecznie zdobyła srebrny medal 1. Ligi siatkarek. Sezon 2023/24 dla atakującej będzie drugim w karierze sezonem w Tauron Lidze.

RM, Polsat Sport, radomka.com