Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy od 19 lipca w Polsacie Sport

W środę w Gdańsku rusza Turniej Finałowy Ligi Narodów siatkarzy. Oprócz Biało-Czerwonych o pierwsze trofeum obecnego sezonu reprezentacyjnego powalczą Francuzi, Włosi, Słoweńcy, Brazylijczycy, Argentyńczycy oraz Amerykanie i Japończycy. Dla drużyn ze Starego Kontynentu trzydniowa rywalizacja nad Bałtykiem to ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy. Wszystkie mecze Turnieju Finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Gdańsku pokaże Polsat Sport.

Tegoroczny sezon Ligi Narodów siatkarzy i siatkarek to pierwszy etap przygotowań do sierpniowych i wrześniowych Mistrzostw Europy. Polki egzamin zdały wyśmienicie i zdobyły brązowe medale. Teraz uwaga fanów siatkówki kieruje się na Gdańsk, gdzie w dniach 19 – 23 lipca rywalizować będą najlepsze męskie reprezentacje. W środę i czwartek rozegrane zostaną ćwierćfinały. Piątek będzie dniem przerwy, a w sobotę odbędą się półfinały. Spotkania zaplanowane na niedzielę zdecydują z kolei o tym, do kogo powędrują poszczególne medale.

ZOBACZ TAKŻE: Trzecie zwycięstwo Polek na mistrzostwach Europy. Kosztowna wpadka była blisko

Klasyk Polska – Brazylia w ćwierćfinale



Każdy dzień meczowy w Gdańsku rozpoczynać się będzie o godzinie 16:00 od studia realizowanego wprost z Ergo Areny. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą trener Jakub Bednaruk oraz siatkarz Andrzej Wrona. W środę jako pierwsi na parkiet wybiegną reprezentanci Stanów Zjednoczonych, którzy o godzinie 16:50 zmierzą się z mistrzami olimpijskimi – Francuzami. W drugim ćwierćfinale o 19:50 mistrzowie świata – Włosi, zagrają z Argentyną. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają w czwartek o godzinie 19:50. Wcześniej, bo o 16:50 kibice zobaczą konfrontację Japończyków ze Słoweńcami. Mecze Turnieju Finałowego Ligi Narodów w Gdańsku skomentują tegoroczni triumfatorzy Telekamer, Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga wspierani przez byłego znakomitego siatkarza, a obecnie komentatora Polsatu Sport – Damiana Dacewicza. Reporterami w Gdańsku będą Marcin Lepa, Marta Ćwiertniewicz i Bożena Pieczko. Sobotnie półfinały oraz niedzielne mecze medalowe zaplanowane są na godziny 16:50 i 19:50. Podobnie, jak w przypadku ćwierćfinałów, przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych spotkań pracować będzie studio Polsatu Sport oraz ekipa reporterska.



Poligon doświadczalny przed Mistrzostwami Europy

Rozgrywana co roku Liga Narodów siatkarzy i siatkarek to dla selekcjonerów poligon doświadczalny przed docelową imprezą każdego sezonu. W tym roku są to Mistrzostwa Europy. Panie rywalizować będą w terminie 15 sierpnia – 3 września. Panowie o medale Starego Kontynentu powalczą między 28 sierpnia i 16 września. Oficjalnym polskim nadawcą EuroVolleya kobiet i mężczyzn jest Telewizja Polsat. Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie mecze obydwu turniejów, a specjalna oprawa towarzyszyć będzie meczom Biało-Czerwonych oraz spotkaniom medalowym.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.

Informacja prasowa