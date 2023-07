Jastrzębski Węgiel ogłosił nowy transfer! To siatkarz ze sporym międzynarodowym doświadczeniem

– Głównym powodem mojego przyjścia do Jastrzębskiego Węgla jest chęć gry na najwyższym możliwym poziomie, bycie częścią drużyny, którą tworzy tylu świetnych zawodników, od których można się dużo nauczyć. Chcę pracować w tym zespole na coś niesamowitego i wygrywać jak najwięcej spotkań – powiedział Ryan Sclater.

Atakujący reprezentacji Kanady zastąpi w Jastrzębskim Węglu Jana Hadravę. Czech zdecydował się na rozwiązanie obowiązującego kontraktu i – za zgodą zarządu klubu – przeszedł do tureckiego Galatasaray Stambuł.

Ryan Sclater jest piątym Kanadyjczykiem, który będzie występował w Jastrzębskim Węglu. Przed nim barw tego klubu bronili: Thomas Jarmoc, Jason De Rocco, Tontje Van Lankvelt oraz Graham Vigrass.

Atakujący pochodzi z Port Coquitlam z okolic Vancouver. Swoją karierę siatkarską zaczynał w drużynie uczelnianej Trinity Western Spartans, z którą dwukrotnie wygrał rozgrywki uniwersyteckie.

Pierwszy zawodowy kontrakt podpisał w 2017 roku z niemieckim klubem SVG Lüneburg. Spędził w nim dwa sezony, a następnie na trzy lata przeniósł się do Francji. W Ligue A najpierw przez dwa lata grał w Montpellier UC, a następnie przez rok w Arago de Sete. W minionym sezonie występował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w zespole Al Jazira Sport Club.

Od 2017 roku jest w kadrze narodowej Kanady. Wystąpił z nią na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie dotarł z reprezentacją do ćwierćfinału.

– Moje oczekiwania co do gry w Jastrzębskim Węglu i w Polsce to przede wszystkim siatkówka na najwyższym poziomie, dużo presji w każdym spotkaniu. To środowisko będzie pchało mnie do poprawiania swoich umiejętności jako zawodnika. Chcę się nauczyć wielu nowych rzeczy i po prostu nie mogę się doczekać, by oglądać tę pasję i ekscytację kibiców siatkówki w tym kraju – podkreślił Kanadyjczyk.



– Cieszę się, że w szybkim czasie udało nam się znaleźć wartościowe zastępstwo za Janka Hadravę. W jego miejsce trafia do nas zawodnik z doświadczeniem na arenie międzynarodowej zdobytym dzięki grze w niezłej reprezentacji, olimpijczyk, gracz mający za sobą występy w solidnej lidze francuskiej, który chce wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Współpraca ta powinna wyjść na dobre obu stronom – zaznaczył prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

