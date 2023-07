Oficjalnie! Puchar Narodów w hokeju na trawie w Polsce

Reprezentacje hokeistów na trawie m.in. Pakistanu, Malezji, Kanady, czy Nowej Zelandii w przyszłym roku przyjadą do Gniezna, gdzie rozegrany zostanie Puchar Narodów, będący jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do Pro League.

Polscy hokeiści na trawie nie mają zbyt wielu okazji do rywalizacji z zespołami z top 10 światowego rankingu. Wynika to z tego, że biało-czerwoni nie uczestniczą w igrzyskach olimpijskich czy w mistrzostwach świata, a w czempionacie Europy pierwszej dywizji po raz ostatni wystąpili w 2017 roku. Pozostają tylko mecze towarzyskie, choć reprezentacje z czołówki rankingu niezbyt chętnie umawiają się na konfrontacje z niżej notowanymi drużynami.

W przyszłym roku nadarzy się wyjątkowa okazja do gry ze światową czołówką, bowiem Międzynarodowa Federacja Hokejowa (FIH) poinformowała w piątek o przyznaniu Gnieznu organizacji Pucharu Narodów, turnieju będącego kwalifikacją do Pro League. Impreza rozpocznie się 29 maja, a zakończy 9 czerwca, a wezmą w niej udział Polska, Austria, Pakistan, Francja, Malezja, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Kanada i Nowa Zelandia.

FIH Pro League to międzynarodowe rozgrywki o charakterze komercyjnym, w których występują najsilniejsze drużyny na świecie. Można to porównać do siatkarskiej Ligi Narodów, przy czym w hokeju na trawie rywalizuje tylko dziewięć reprezentacji, a rozgrywki toczą się od grudnia do czerwca.

O awans do Pro League będzie jednak niezwykle trudno, bowiem uzyska go tylko zwycięzca turnieju w Gnieźnie. Jak przyznał sekretarz generalny Polskiego Związku Hokeja na Trawie Piotr Wilkoński, sama organizacja tych zawodów jest ogromnym wyróżnieniem.

- Bez wątpienia to jeden z największych sukcesów naszego związku w ostatnich latach. Dotychczas mieliśmy spore zaufania wśród przedstawicieli Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie. W ostatnim czasie nasze notowania wzrosły także w międzynarodowej federacji. Teraz musimy je utrzymać i zorganizować imprezę na światowym poziomie - powiedział Wilkoński, który jest także członkiem zarządu FIH.

Przyszłoroczny Puchar Narodów będzie pierwszym turniejem na otwartych boiskach rangi FIH organizowanym w Polsce od 30 lat. W 1993 roku w Poznaniu rozegrano Puchar Interkontynentalny, z udziałem m.in. Indii, Hiszpanii i Korei Południowej.

