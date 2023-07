Chrobry to stały bywalec na pierwszoligowych boiskach, obecny tam od ponad 10 lat. Głogowanie rok temu byli blisko awansu do Ekstraklasy, ale ostatecznie przegrali w barażach z Koroną Kielce. Poprzedni sezon to już spokojna gra w środku ligowej tabeli i potwierdzenie, że rozgrywki są skrojone na miarę głogowian.

ZOBACZ TAKŻE: 1. kolejka Fortuna 1 Ligi: Transmisje TV i stream online

Niespodziewanie w nowym sezonie Chrobry będzie mierzył się z gdańską Lechią, która przeżyła gorzki smak spadku. Gdańszczanie mają przed meczem 1. kolejki swoje problemy. „Do Głogowa uda się 20 zawodników, czyli pełna kadra, wbrew doniesieniom, że będziemy ograniczeni liczbowo. A co do personaliów to powiem, że cały czas toczą się pewne rozmowy. Z nami pojedzie Fernandez, mamy natomiast problemy z zestawieniem środka obrony. Nie zagra też David Stec, którego czeka operacja, pod uwagę nie jest również brany Kuciak” – zdradził trener Lechii Szymon Grabowski.

Według szkoleniowca biało-zielonych jego zespół nie będzie w Głogowie faworytem. „Zdajemy sobie sprawę, że rywal jest bardzo dobrze poukładany. Od dłuższego czasu trenuje w podobnym zestawieniu, do tego doszedł napastnik Mikołaj Lebedyński. Mamy jednak gospodarzy rozpracowanych i pod względem merytorycznym jesteśmy do tego meczu bardzo dobrze przygotowani. Chcemy uwypuklić nasze dobre cechy i mam nadzieję, że zaprezentujemy się godnie oraz będziemy sprawcami niespodzianki” – dodał.

Relacja i wynik na żywo z meczu Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk w sobotę od 15:00 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport, PAP