Hat-trick Fernandeza! Lechia ze zwycięstwem na inaugurację

Lechia Gdańsk wiosną spadła po 15 latach z PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację obecnego sezonu gdańszczanie pojechali do Głogowa, aby zagrać z miejscowym Chrobrym, który na mecie poprzedniego sezonu zajął dziewiąte miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi.

Przed meczem doszło do bardzo wzruszającej uroczystości. Chrobry pożegnał Michała-Ilkowa Gołąba, który w zespole spędził łącznie prawie dekadę. Po zakończeniu poprzedniego sezonu zakończył karierę i został trenerem rezerw.

Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w 12. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Szymona Bartlewicza piłkę głową do siatki skierował Mavroudis Bougaidis. Dla Greka był to wyjątkowy mecz, bo grał on w barwach Lechii Gdańsk w sezonie 2014/2015. Zagrał wtedy wtedy w jej barwach 12 spotkań.

Lechia obudziła się w 32. minucie. Po uderzeniu z dystansu do siatki trafił Jan Biegański. Pod koniec pierwszej części swój popis rozpoczął debiutant w gdańskim zespole Luis Fernandez. W doliczonym czasie gry Hiszpan podprowadził piłkę na skraj pola karnego i ładnym uderzeniem pokonał Karola Dybowskiego.

W drugiej połowie Hiszpan z kolei wykorzystał dwa rzuty karne. Pierwszy został podyktowany za faul Dybowskiego na Sezonience, z kolei drugi za zagranie ręką Jakuba Kuzdry.

W ósmej minucie doliczonego czasu gry bramkę na otarcie łez dla głogowian zdobył z rzutu karnego Mateusz Machaj.

Lechia Gdańsk udowodniła, że będzie jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO BP Ekstraklasy. W kolejnym spotkaniu zagra z beniaminkiem Motorem Lublin. Chrobry zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk 2:4 (1:2)

Bramki: Bougaidis 12, Machaj 90+8 (karny) - Biegański 32, Luis Fernandez 45+3, 53 (karny), 66 (karny)

PSZ, Polsat Sport