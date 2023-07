Niesamowity zwrot akcji w sprawie Mbappe! Sensacyjne doniesienia

Według doniesień francuskiego dziennikarza Fabrice'a Hawkinsa, saudyjski klub Al-Hilal jest zdeterminowany, aby sprowadzić w swoje szeregi Kyliana Mbappe. Mobilizacja klubu jest olbrzymia do tego stopnia, że do pomocy zaangażowano nawet... rząd Arabii Saudyjskiej.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata Mbappe pożegna się z Paris-Saint Germain. Klub ze stolicy Francji nie zabrał go na tournee po Japonii, nie podając przyczyny takiej decyzji.

Tymczasem Mbappe jest rozchwytywany na całym świecie. Do tej pory wydawało się, że mistrz świata z 2018 roku jest o krok od podpisania kontraktu z Realem Madryt. Okazuje się jednak, że "Królewscy" w wyścigu po 24-letniego piłkarza osunęli się na drugie, a może nawet na trzecie miejsce.

W pierwszej kolejności wymienia się bowiem saudyjski Al-Hilal, który jest gotowy zaproponować Mbappe dwuletni kontrakt i 200 milionów euro rocznie. Mało tego, klub z Bliskiego Wschodu jest chętny wyłożyć na transfer za jednego z najlepszych napastników na świecie 200 milionów euro. To o tyle ciekawe, że PSG wyceniło Mbappe - biorąc pod uwagę ważny kontrakt tylko do przyszłego roku - na kwotę około 100 milionów euro. To może zatem przekonać francuskiego giganta do sfinalizowania transakcji.

🚨🚨 Al-Hilal want to offer Kylian Mbappé €400m over 2 years and a transfer fee of €200m to PSG. @FabriceHawkins #rmalive pic.twitter.com/weQOzRO7pT — Madrid Zone (@theMadridZone) July 22, 2023

Paryżanie, wobec decyzji Mbappe, który nie chce przedłużyć wygasającej za rok umowy, są zdeterminowani, aby sprzedać Francuza w tegorocznym letnim okienku transferowym. W innym przypadku jego wartość rynkowa znacznie spadnie, a latem 2024 roku będzie mógł odejść za darmo, czego nikt w klubie z Parc des Princes sobie nie wyobraża.

Wykluczając Mbappe z podróży do Japonii i Korei Południowej, prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi zwiększył presję na francuskiego napastnika, który ma czas do 31 lipca na odnowienie kontraktu do 2025 roku lub odejście tego lata.

Jak donosi francuska prasa, Mbappe nie ustępuje w decyzji o wywiązaniu się z pozostałego roku kontraktu. Piłkarz dołączył do PSG z Monako w sierpniu 2017 roku za 180 milionów euro. Od tego czasu jego wartość znacznie wzrosła.

W grze o Mbappe nadal pozostaje Real, ale zainteresowana jego pozyskaniem jest również Chelsea. Jeden ze scenariuszów zakłada, że Mbappe może wylądować w Arabii Saudyjskiej na rok, aby następnie zasilić szeregi "Królewskich".