Bieniek zabrał głos ws. swojej kontuzji!

Polski siatkarz musiał opuścić boisko w drugim secie.



- Jest identycznie jak na Filipinach. Może było trochę mocniej, bo czułem, że nie mogłem kontynuować gry - stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport.

To jednak nie zmartwiło Bieńka, gdyż - jak sam przyznał - gra jego kolegów była na tyle fantastyczna, że jego kontuzja zeszła na dalszy plan.

- Teraz mamy wolne, więc będzie czas, żeby to wyleczyć i przyjąć zastrzyk. W końcu wygraliśmy Ligę Narodów. Zagraliśmy kosmiczną siatkówkę, a Amerykanie nie byli w stanie z nami rywalizować - dodał.

Co poczuł siatkarz, kiedy poczuł ból i musiał opuścić parkiet?

- To był lekki zawód, bo to nie był fajny moment na kontuzję. Nie mogłem pomóc zespołowi, ale starałem się pomagać z ławki. Chłopaki zagrali na takim poziomie, że ręce same składały się do oklasków - zakończył.

