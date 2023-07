Bez straty seta! Polscy siatkarze wywalczyli awans

Reprezentacja Polski siatkarzy rywalizowała w eliminacjach mistrzostw Europy U22, które zostaną rozegrane w przyszłym roku. Podopieczni trenera Mateusza Grabdy pokonali Kosowo oraz Węgry i wywalczyli awans do turnieju finałowego.

Kwalifikacje rozegrano w mieście Istog w Kosowie. Ze startu w turnieju zrezygnowała reprezentacja Izraela, a w grze o awans z grupy D pozostały trzy reprezentacje – Węgry, Kosowo oraz Polska.

Polacy wystawili tę samą drużynę, która nie tak dawno rywalizowała w mistrzostwach świata U21 w Bahrajnie i zajęła w nich piąte miejsce. Do tamtego zespołu dołączyło dwóch siatkarzy – Maciej Zając oraz Maksym Kędzierski, ponieważ trenerzy w kwalifikacjach do ME U12 mogli skorzystać z czternastoosobowych kadr.

Kwalifikacje rozpoczęły się w piątek. Na inaugurację Węgry pewnie wygrały z reprezentacją Kosowa 3:0. W sobotę z gospodarzami turnieju zagrali Polacy i powtórzyli ten wynik. W niespełna godzinę zdecydowanie wygrali w trzech odsłonach.

W niedzielę zmierzyły się więc dwie zwycięskie drużyny. Polacy zmierzyli się z Węgrami i tym razem również odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Obie drużyny jedynie w początkach setów toczyły wyrównaną walkę, później ton wydarzeniom na boisku nadawali biało-czerwoni.



Wyniki meczów turnieju kwalifikacyjnego do ME U22 siatkarzy (grupa D):

2023-07-21: Węgry – Kosowo 3:0 (25:14, 25:18, 25:12)

2023-07-22: Polska – Kosowo 3:0 (25:11, 25:12, 25:17)

2023-07-23: Polska – Węgry 3:0 (25:16, 25:16, 25:19)

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do ME U22:

rozgrywający: Damian Biliński, Kajetan Kubicki

przyjmujący: Jakub Olszewski, Marcel Hendzelwski, Kamil Szymendera, Piotr Śliwka

atakujący: Aliaksiei Nasevich, Tytus Nowik

środkowi: Mateusz Kufka, Jakub Majchrzak, Mateusz Nowak

libero: Kuba Hawryluk, Maksymilian Kędzierski.

Trener: Mateusz Grabda.

RM, Polsat Sport