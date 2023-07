Polski zawodnik wraca do oktagonu po remisie z Magomedem Ankalajewem w grudniu 2022 roku. Błachowicz czeka na zwycięstwo od maja 2022 roku, kiedy to wygrał przed czasem z Aleksandarem Rakiciem. Z kolei Pereira w kwietniu tego roku musiał uznać wyższość Israela Adesanyi.

To było jednak rewanżowe starcie, bo wcześniej Pereira potrafił znokautować swojego odwiecznego rywala. Jeśli pokona Błachowicza, to niewykluczone, że już niedługo stanie do walki o kolejny pas mistrzowski - tym razem kategorii półciężkiej.

UFC: Jan Błachowicz - Alex Pereira. Kiedy walka? O której godzinie?

Kiedy walka Błachowicz - Pereira? To pytanie zadają sobie fani MMA. Jest to co-main event gali w Salt Lake City. To oznacza, że Polak i Brazylijczyk wejdą do oktagonu około 5:30. Wszystko zależy jednak od wcześniejszych rozstrzygnięć w karcie walk.

Transmisja gali UFC 291 w Polsacie Sport od godz. 4:00. Przed galą zapraszamy na specjalne studio, w którym pojawią się m.in. czołowe postacie polskiego MMA - Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot i Marcin Tybura. Studio rozpocznie się o godz. 3:00 w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport