140 mln euro to za mało! Napoli odrzuciło szaloną ofertę za gwiazdę

Nigeryjczyk to czołowy piłkarz ekipy, która w zeszłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił 31 goli i był kluczową postacią swojej drużyny. Podobnie ma być w nadchodzącym sezonie. Aurelio De Laurentiis od dawna przekonuje, że Osimhen zostanie w Napoli na kolejny sezon. Do zmiany decyzji mogłaby go przekonać jedynie "szalona oferta".



Taka już się pojawiła, ale jak widać nie była wystarczająco szalona dla właściciela Napoli. Nadeszła z Arabii Saudyjskiej, a konkretnie z Al Hilal. Francuskie "l"Equipe" poinformowało, że propozycja wynosiła 140 mln euro, a mistrzowie Włoch ją odrzucili. To była druga oferta, gdyż pierwsza o wartości 120 mln euro została odrzucona kilka godzin wcześniej.

Napoli pracuje nad przedłużeniem kontraktu swojej gwiazdy. W jego umowie ma znaleźć się klauzula odejścia za co najmniej 150 mln euro. Sam piłkarz ma zarabiać ok. 7 mln euro rocznie. W Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na... milion euro tygodniowo.

Al Hilal jest aktywne na rynku transferowym. Do tej pory do klubu trafili Malcom (60 mln euro), Ruben Neves (55 mln euro), Sergej Milinković-Savić (40 mln euro), Kalidou Koulibaly (23 mln euro) oraz Matheus Pereira.

jb, Polsat Sport