Smarzek nie oglądaliśmy w biało-czerwonych barwach od blisko dwóch lat. Po raz ostatni wystąpiła w ćwierćfinale mistrzostw Europy przeciwko... Turcji. Później była powoływana do szerokiej kadry na Ligę Narodów 2022 i w obecnym sezonie, ale nie wystąpiła w tych rozgrywkach.

Teraz walczy o miejsce w drużynie narodowej na mistrzostwa Europy. Czy zadomowi się w kadrze na dłużej? Będzie występowała na pozycji atakującej czy przyjmującej? W towarzyskiej konfrontacji z Turcją pojawiła się na boisku w trzecim secie i szybko zdobyła pierwszy punkt.

– Bardzo się cieszę z powrotu. Nie mam żadnych oczekiwań związanych z tym, jak to będzie wyglądało. Bardzo chcę pomóc zespołowi, na tyle, na ile to będzie możliwe i - uprzedzając pytanie - niezależnie na jakiej pozycji. To, co będzie potrzebne zespołowi i to, co będę mogła dać od siebie, to po prostu dam – przyznała Smarzek po meczu.

– Do mistrzostw Europy mamy mało czasu, a ja mam go jeszcze mniej. Bardzo długo siedziałam w Szczyrku na indywidualnych zajęciach i kibicowałam dziewczynom. Bardzo się cieszę z tego, że gramy te sparingi z Turcją, bo lepszego przeciwnika nie mogłyśmy dostać – dodała reprezentantka Polski.

Cała rozmowa Bożeny Pieczko z Malwiną Smarzek w materiale wideo:

