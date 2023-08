Reprezentantka Polski kontuzjowana! Nie zagra w meczach z Turcją

Nie najlepiej rozpoczął się dla reprezentacji Polski kolejny etap przygotowań do mistrzostw Europy. Na treningu przed pierwszym meczem towarzyskim z Turcją kontuzji doznała środkowa Magdalena Jurczyk.

Jurczyk odgrywała jedną z pierwszoplanowych ról podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów. Trener Stefano Lavarini postawił na nią pod nieobecność kontuzjowanej Kamili Witkowskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze w ćwierćfinale bez straty seta! Czy podtrzymają serię zwycięstw?

Środkowa nie będzie jednak w stanie pomóc Biało-Czerwonym w meczach sparingowych z Turczynkami, bo podczas treningu nabawiła się urazu stawu skokowego. Sama zawodniczka zapewnia jednak, że nie jest to nic poważnego.

- W poniedziałek na treningu doznałam lekkiego urazu stawu skokowego. Naprawdę nie jest to nic poważnego. Potrzebuję dwóch lub trzech dni wolnego i wszystko powinno wrócić do normy. Muszę być gotowa na późniejszy okres kadry - powiedziała.

To ogromna strata dla kibiców zgromadzonych w Krośnie, bo Jurczyk pochodzi z okolic tego właśnie miasta. Była to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć zawodniczkę na rodzinnym parkiecie.

- Bardzo żałuję, bo nie często zdarza się grać w tym miejscu, z którego się pochodzi. Cieszę się jednak, że mogłam tu przyjechać. Bardzo miło wspominam czas spędzony w Krośnie. Bardzo dużo się tu nauczyłam, więc serduszko mocniej bije - skomentowała Jurczyk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polki rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie z Turczynkami w piątek i sobotę. Transmisje w Polsacie Sport.

CM, Polsat Sport