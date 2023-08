Debiut w PlusLidze! Skra z nowym atakującym

Po trzech sezonach wypożyczenia do PGE GiEK Skry Bełchatów powraca młody atakujący Przemysław Kupka. 22-letni zawodnik będzie reprezentował bełchatowską drużynę w sezonie 2023/2024. To będzie jego debiut na parkietach PlusLigi.

Przemysław Kupka to pochodzący z Tarnowskich Gór 22-letni polski atakujący, który już w 2020 r. związał się pięcioletnim kontraktem z drużyną z Bełchatowa. Mierzący 206 cm wzrostu zawodnik pierwsze kroki stawiał w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. W sezonie 2019/2020 rozegrał 24 mecze w barwach SMS PZPS I Spała, zdobywając 336 punktów. Kupka w 2020 roku znalazł się w składzie reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy Juniorów, które Biało-Czerwoni ukończyli na siódmym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe wzmocnienie u beniaminka PlusLigi! Do Polski trafił z francuskiego klubu

Ubiegły sezon atakujący spędził w zespole KPS Siedlce, z którym zajął 11. miejsce w Tauron 1. Lidze, rozgrywając przy tym 20 spotkań i zdobywając 294 punkty. O miejsce w pierwszej szóstce w Bełchatowie będzie rywalizował z doświadczonym Dawidem Konarskim.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez PGE GiEK Skra Bełchatów (@pgegiekskra)

- Niezmiernie się cieszę, że po trzech sezonach na wypożyczeniu wreszcie udaje mi się dołączyć do pierwszej drużyny PGE GiEK Skry Bełchatów. Będzie to zarazem mój pierwszy sezon w PlusLidze, co daje mi jeszcze większą motywację. Wiem, że ten sezon da mi bardzo dużo pod względem mojego rozwoju i nie zostaje mi nic innego niż ciężko pracować – powiedział Przemysław Kupka.

Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Transfery przed sezonem 2023/24 Zobacz galerię

jbart, Polsat Sport