Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek! Potrzebny był tie-break

W pierwszym secie żadna z ekip nie była w stanie odskoczyć przeciwniczkom. Przez to do ostatniej chwili nie było wiadomo, która drużyna przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Biało-Czerwone pod koniec partii wygrały dwa punkty z rzędu i dzięki temu triumfowały w pierwszym secie 26:24.

ZOBACZ TAKŻE: Niecodzienna sytuacja. Siatkarki rywalizowały z... mężczyzną

W drugiej części rywalizacji bardzo dobrze na boisku prezentowała się Ebrar Karakurt. Urodzona w 2000 roku siatkarka nękała polskie zawodniczki mocnymi atakami. Chociaż Biało-Czerwone próbowały ją zatrzymać, to Turczynka zawsze potrafiła znaleźć dziurę w bloku przeciwniczek. Między innymi dzięki jej skutecznej grze Polki przegrały drugiego seta 23:25.

Kolejna część tego meczu również nie potoczyła się po myśli gospodyń. Mimo głośnego dopingu kibiców zgromadzonych w hali w Mielcu to tureckie siatkarki stawiały warunki na parkiecie. Nic zatem dziwnego, że Daniele Santarelli i prowadzone przez niego zawodniczki wygrały trzecią partię 25:22.

Należy zaznaczyć, że w całym spotkaniu szkoleniowcy obu zespołów mocno rotowali składami. Dzięki temu na boisku mogły zaprezentować się zawodniczki, które zazwyczaj nie otrzymują zbyt wielu szans do gry w narodowych barwach. Kibice mogli przez to zobaczyć na parkiecie Malwinę Smarzek, która dopiero niedawno powróciła do reprezentacji Polski.

Przeprowadzone zmiany dobrze wpłynęły na ekipę Biało-Czerwonych. Podopieczne Lavariniego były w stanie doprowadzić do wyrównania, wygrywając czwartą odsłonę 25:22. Przez to, o tym, kto sięgnie po zwycięstwo w tym spotkaniu, musiał zadecydować tie-break. W piątym secie chłodniejszą głowę zachowały Turczynki, który wygrały 15:10 i tym samym sięgnęły po zwycięstwo w meczu.



Warto przypomnieć, że piątkowe starcie było drugim z trzech towarzyskich spotkań między reprezentacjami Polski i Turcji. Poprzedni mecz wygrały Biało-Czerwone (3:1). Natomiast trzecia odsłona tej rywalizacji została zaplanowana na sobotę 5 sierpnia 2023 roku.

Polska - Turcja 2:3 (26:24, 23:25, 22:25, 25:22, 10:15)