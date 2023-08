Siatkarski reprezentant kraju zakończył karierę. To medalista igrzysk olimpijskich

Kolejny doświadczony siatkarz skończył karierę. O swojej decyzji poinformował kibiców w obszernym poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Multimedalista Luca Vettori we wzruszającym tekście podziękował wszystkim kibicom za wsparcie w trakcie trwania jego siatkarskiej podróży.

Luca Vettori to 32-letni włoski siatkarz, mający na swoim koncie m.in. podwójny tytuł mistrza Włoch, trzy puchary Włoch oraz dwa superpuchary Włoch. Na światowych turniejach z reprezentacją Włoch dwukrotnie zdobył brązowy medal Ligi Światowej oraz srebrny krążek na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku.

Vettori poprzedni sezon spędził we francuskim klubie Narbonne Volley, do którego pojechał po przedwcześnie skończonym sezonie w Chinach. Zanim podjął decyzję o wyjeździe do Chin, Luca reprezentował jedynie włoskie kluby, m.in. Volley Parma, Itas Trentino i Leo Shoes Modena.

- Jest tyle sposobów, żeby to ująć. Poddaje się. Kończę. Zostawiam to - dodał we wzruszającym poście włoski siatkarz.

Włoski atakujący podczas całej swojej kariery od 2012 roku rozegrał 439 meczów w ośmiu klubach. Jest jednym z najbardziej doświadczonych włoskich siatkarzy. Jest to kolejny zawodnik z Półwyspu Apenińskiego, który zakończył karierę profesjonalnego zawodnika w ostatnich latach. Wcześniej o odejściu poinformowali m.in. Simone Buti, Cristian Savani czy Emanuel Birarelli.

jbart, Polsat Sport